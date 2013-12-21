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Bekir Bozdağ İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitti

Yolsuzluk soruşturması savcıları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti

21 Aralık 2013 19:42

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da öğle saatlerinde katıldığı bir etkinlikte ise gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "17 Aralık" operasyonuyla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Yaşananlar siyasal bir mühendisliğin sonucudur. AK Parti hükümeti en güçlü noktasından vurulmak istenmektedir. Türkiye ’de yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele konusunda hükümetimizin ortaya koyduğu kararlılık ve elde ettiği başarılar ortadadır."

Bozdağ ayrıca, Adalet Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, "Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden savcılar hakkında Başbakan Yardımcısı olarak Adalet Komisyonu huzurunda suç duyurusunda bulunuyorum" demişti.

 

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