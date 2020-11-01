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HSK'dan İzmir depremi sonrası tavsiye yazısı: İzin hakları konusunda hassasiyet gösterilsin

01 Kasım 2020 18:23

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), 6.9 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazı yayımlandı.

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hskhakimler ve savcılar kurulu
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