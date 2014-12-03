T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hong Kong'daki gösterilerin liderleri teslim oldu

'Occupy Central' eylemlerinin liderlerinden Benny Tai: Bu konunun çözüldüğünü sanmıyorum, daha sonra daha ciddi suçlardan hakkımızda dava açılabilir

03 Aralık 2014 17:41

Hong Kong'daki hükümet karşıtı gösterileri düzenleyen gruplardan "Occupy Central" (Merkezi İşgal Et) hareketinin üç lideri polise teslim oldu. Bugün (3 Aralık'ta) polis merkezine giderek teslim olan Benny Tai, Çu Yiu-ming ve Çan Kin-man, yaklaşık bir saatin ardından haklarında herhangi bir suçlama olmadan polis merkezinden ayrıldı.

Emel Öz'ün Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Hong Kong Üniversitesi hukuk profesörü Benny Tai, basına yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınmadık. Özgürlüğümüzle ilgili bir kısıtlama olmadan polis merkezinden ayrılmamıza izin verildi" dedi. Benny Tai, "Bu konunun çözüldüğünü sanmıyorum. Belki daha sonra gözaltına alınır ve daha ciddi suçlardan hakkımızda dava açılabilir. Bekleyip, göreceğiz" diye konuştu.

Polis sözcüsü, merkezdeki görüşme sırasında gösterici liderlerine kamu yollarını kapatmanın suç olduğunun söylendiğini belirtti.

 

62 protestocu daha teslim oldu

 

Yerel medyada çıkan haberlerde ise, bugün 62 protestocunun izinsiz olarak düzenlenen gösterilere iştirak ettiklerini belirterek polise teslim olduğu bildirildi.

Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceği ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğinin Çin yönetimi tarafından açıklamış, bunun üzerine Hong Konglu öğrenciler Pekin yönetiminin Hong Kong halkının kendi liderini seçmesine izin vermesi için gösteri yapmaya başlamıştı. Bölgede 28 Eylül'den bu yana süren gösterilerde ve çıkan olaylarda 518 kişi yaralanmıştı.

 

ETİKETLER

hong kongçingöstericiliderpolisteslim oldumerkezi işgal etoccupy centralbenny taiçu yiu mingçan kin manprotestocu

İlgili Galeri

Hong Kong'daki gösterilerden kareler

İlgili Haberler

Hong Kong’da göstericiler yeniden meydanda

Dokuz bin kadar gösterici polise karşı koyarak şehrin ana kavşaklarının birinin yakınındaki bir alana yeniden yerleşti

Hong Kong'da barikatlar kaldırılıyor

Hong Kong'da Pekin yönetiminin seçim düzenlemesine tepki amacıyla bundan iki ay önce barikatlar kuran aktivistlere verilen destek eriyor. Şehir merkezindeki barikatların bir kısmı kaldırıldı.

Hong Kong'da parlamento binasına baskın girişimi

Hong Kong'da özerk yönetim parlamentosunu basmak isteyen göstericiler polisle çatıştı. Taş ve demir çubuklarla parlamento binasına zorla girmeye çalışan göstericilerden dördü gözaltına alındı.

Hong Kong'da göstericiler polisle çatıştı

Hong Kong'da hükümet merkezini işgal etmek isteyen göstericilere polis müdahale etti. 4'ü polis 40'dan fazla kişi yaralandı. 32 gösterici gözaltına alındı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24