Hong Kong'daki gösterilerin liderleri teslim oldu

Hong Kong'daki hükümet karşıtı gösterileri düzenleyen gruplardan "Occupy Central" (Merkezi İşgal Et) hareketinin üç lideri polise teslim oldu. Bugün (3 Aralık'ta) polis merkezine giderek teslim olan Benny Tai, Çu Yiu-ming ve Çan Kin-man, yaklaşık bir saatin ardından haklarında herhangi bir suçlama olmadan polis merkezinden ayrıldı.

Emel Öz'ün Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Hong Kong Üniversitesi hukuk profesörü Benny Tai, basına yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınmadık. Özgürlüğümüzle ilgili bir kısıtlama olmadan polis merkezinden ayrılmamıza izin verildi" dedi. Benny Tai, "Bu konunun çözüldüğünü sanmıyorum. Belki daha sonra gözaltına alınır ve daha ciddi suçlardan hakkımızda dava açılabilir. Bekleyip, göreceğiz" diye konuştu.

Polis sözcüsü, merkezdeki görüşme sırasında gösterici liderlerine kamu yollarını kapatmanın suç olduğunun söylendiğini belirtti.

62 protestocu daha teslim oldu

Yerel medyada çıkan haberlerde ise, bugün 62 protestocunun izinsiz olarak düzenlenen gösterilere iştirak ettiklerini belirterek polise teslim olduğu bildirildi.

Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceği ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğinin Çin yönetimi tarafından açıklamış, bunun üzerine Hong Konglu öğrenciler Pekin yönetiminin Hong Kong halkının kendi liderini seçmesine izin vermesi için gösteri yapmaya başlamıştı. Bölgede 28 Eylül'den bu yana süren gösterilerde ve çıkan olaylarda 518 kişi yaralanmıştı.