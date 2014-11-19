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Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'da parlamento binasına baskın girişimi

Hong Kong'da özerk yönetim parlamentosunu basmak isteyen göstericiler polisle çatıştı. Taş ve demir çubuklarla parlamento binasına zorla girmeye çalışan göstericilerden dördü gözaltına alındı.

19 Kasım 2014 13:04


Polis, sayıları yüzlerce olarak ifade edilen göstericilere cop ve göz yaşartıcı bomba ile müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong özerk yönetiminden yapılan açıklamada, maskeli saldırganların girişimi kınandı. Açıklamada, demir çubuklar ve taşlarla saldıran göstericilerin binada ağır hasara neden oldukları belirtildi.

Olay üzerine parlamento binası kamuya kapatılırken oturumlara ara verildi.

Göstericilerin Pekin yönetiminin seçim düzenlemesine tepki amacıyla bundan iki ay önce barikatlar kuran aktivistlere dahil olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Polis dün şehir merkezindeki barikatların bir kısmını mahkeme kararıyla kaldırmıştı.

Gösterilerin nedeni

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hong KongKongPekinUlusal Halk Meclisi Daimi KomitesiKomitesi34;Komitesi34;nin PekinDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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