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Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'da göstericiler polisle çatıştı

Hong Kong'da hükümet merkezini işgal etmek isteyen göstericilere polis müdahale etti. 4'ü polis 40'dan fazla kişi yaralandı. 32 gösterici gözaltına alındı.

01 Aralık 2014 11:34


Polis göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. Hükümet binası geçici olarak kapatılırken özerk yönetim parlamentosunda da oturumlara ara verildi.

Şehrin kilit noktalarına yaklaşık iki ay önce barikat ve kampların kurulmasıyla başlayan protesto gösterileri, yüzlerce aktivistin kamu binalarını işgal girişimiyle yeni bir boyut kazandı.

Tepki çeken seçim düzenlemesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hong KongTepkiKongUlusal Halk Meclisi Daimi KomitesiKomitesi34;Komitesi34;nin PekinDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH

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