Hong Kong'da barikatlar kaldırılıyor



Hükümet merkezinin bulunduğu Admiralty semti yakınlarındaki barikatlar, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Aktivistlerin liderlerinden Joshua Wong, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Ancak diğer noktalardaki barikatlar kalacak" açıklamasını yaptı.

Bir mahkeme geçen hafta "Citic Tower" isimli gökdelen çevresinde bulunan barikatların kaldırılmasına karar vermişti. Bir başka mahkeme ise protestoların önemli merkezlerinden Mong Kok'taki barikatların kaldırılmasını isteyen taksi ve otobüs sürücülerine hak vermişti. Bu mahkeme kararının da en geç önümüzdeki hafta uygulanması bekleniyor.

Aktivistlere verilen destek eriyor

Bu arada eylemleri iki ayı bulan aktivistlerin kamuoyu desteğinin eridiği bildirildi. Hong Kong Üniversitesi'nin bir anketine göre halkın yüzde 70'i gösterilere son verilmesini ve barikatların kaldırılmasını talep ediyor. Ankete katılanların yüzde 43'ü protesto hareketine karşı olduğunu açıkladı.

Aktivistler şimdiye kadar hiçbir hedeflerine ulaşamadı. Aktivistlerin üç temsilcinin toplanan imzaları iletmek üzere hafta sonunda Pekin'e gitme girişimi havaalanı polisinin engeline takıldı. Çin hükümetinin yasaklı listesinde yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu belirtildi.

Tepki çeken düzenleme

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.