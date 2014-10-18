Hong Kong’da göstericiler yeniden meydanda

Hong Kong'da kentin yöneticilerinin seçiminde Çin'in ağır etkisine karşı olan göstericiler polisin alanları boşaltmasından kısa bir süre sonra tekrar sokakta.

Dokuz bin kadar gösterici polise karşı koyarak şehrin ana kavşaklarının birinin yakınındaki bir alana yeniden yerleşti.

BBC'nn Hong Kong'daki muhabiri Juliana Liu, göstericilerin ellerindeki tek silah olan şemsiyeleri sallayarak şehrin Mong Kok denen bölgesinde yeniden sokağa çıktıklarını, sadece birkaç saat önce polis tarafından boşaltılan sokakları yeniden işgal etmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Polis ise coplar ve biber gazı spreyi kullanarak göstericilere engel olmaya çalıştı. Ancak protestocuların sayısı polisin kontrol altına alabileceğinden çok daha fazla idi.

Cuma günü göstericilere müdahale eden polis 26 kişiyi gözaltına almıştı.

Hong Kong'da özellikle gençlerin aralarında bulunduğu binlerce kişi haftalardır sokaklarda işgal eylemleri gerçekleştiriyor. Çin'e bağlı otonom bir şehir olan Hong Kong'u yönetecek kişinin seçiminde Çin'in etkili olmasını istemeyen göstericiler, şu andaki yöneticinin de istifa etmesini, kendilerini yönetecek kişiyi kendilerinin seçmesini talep ediyor.

Göstericilerin mensup olduğu gruplardan biri olan "Şehir merkezini işgal et" (Occupy Central) bir açıklama yayınlayarak yönetim tarafından verilen sokakların boşaltılması emri "yeni bir işgal dalgasını tetikledi ve polis ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri kötüleştirdi" dedi.

Ayın başından bu yana sokaklara çıkan protestocu sayısında azalma görülürlen, bu hafta gerilim yeniden yükseldi. Polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, sivil bir polisi silahsız bir protestocuyu döverken gösteren bir video öfke yarattı. Emniyet yedi polisin açığa alındığını söyledi.