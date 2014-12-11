Hong Kong'da gösteri alanları boşaltılıyor

Hong Kong'da iki aydan uzun süren demokrasi yanlısı gösterilerin ardından yetkililer kent merkezindeki protesto alanlarındaki barikatları kaldırıp bölgeyi boşaltmaya başladı.

Yetkililer, barikatların kaldırılmasından önce göstericilerin bölgeyi terk etmesi uyarısında bulunmuştu. Fakat bazı göstericiler eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Eylül ayında on binleri bulan göstericilerin sayısı birkaç yüze düşmüştü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yetkililerin protesto alanlarına girişlerinde herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Göstericilerin de yetkililere direnmediği belirtiliyor.

Yetkililer göstericilere bölgeyi boşaltmaları için bugün yerel saatle sabah 9'a kadar süre tanımıştı. Sürenin sona ermesiyle beraber polis de bölgeye konuşlandı.

Daha sonra da görevliler polis eşliğinde barikatları toplamaya başladı.

BBC muhabiri John Sudworth'un aktardığına göre öğle saatlerine kadar iki barikat kaldırılmıştı.

Diğer alanlar da boşaltılacak

Bölgede hala oturma eylemini devam ettirenler olduğunu belirten BBC muhabiri, genel havanın 'protestoların sona erdiği yönünde' olduğunu söylüyor.

Göstericiler, 2017'de yapılacak seçimlerdeki aday belirleme sürecine Çin'in müdahalesini protesto için sokaklara dökülmüştü.

Protesto alanlarının boşaltılma kararı, bir otobüs şirketinin işlerinin olumsuz etkilendiği gerekçesiyle mahkemeye yaptığı başvurunun haklı görülmesi üzerine alındı.

Mahkeme kararı Connaught Caddesi bölgesi dahil Admiralti bölgesini kapsıyor. Hong Kong polisi sözcüsü Cheung Tak-keung, yetkililerin göstericiler tarafından kapanan diğer yolları da açacaklarını söyledi.

Sözcü, 'uygun bir zamanda' Causeway Bay bölgesindeki ikinci protesto alanının da boşaltılacağını belirtti.

Yerel basının aktardığına göre ikinci protesto alanında yalnızca 20 kişi kaldı.

Öğrenci liderleri ise Admiralti bölgesinde kalabildikleri kadar kalacaklarını fakat müdahale edilmesi durumunda 'şiddetle direnmeyeceklerini' söyledi.

Eylemlerinin bitmediğini belirten öğrenci lideri Joshua Wong, "Eğer hükümet bölgenin boşaltılması için polisi kullanmak istiyorsa, unutulmamalıdır ki, bölgenin boşaltılması siyasi çatışmaları, toplumun çıkmazını çözmez" dedi.

Bazı demokrasi yanlısı politikacılar da öğrencilerin eylemlerine katıldı.

Göstericilerin bir kısmı çadırlarını kendileri toplamaya başladı.

AFP haber ajansına konuşan 29 yaşındaki bir gösterici, "Müdahale olmadan önce giderim herhalde çünkü ismim polis kayıtlarına girerse işim zora girer" dedi.