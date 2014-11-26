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Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'da göstericiler polisle çatıştı

Pekin yönetimini protesto için Hong Kong şehir merkezine kurulan barikatlar kaldırılmaya devam ediyor. Karara karşı çıkan aktivistler polisle çatıştı.

26 Kasım 2014 12:55


Hong Kong'un iş merkezlerinden Mongkok'taki barikatların kaldırılması sırasında yüzlerce polis görev yaptı. Barikatları kaldıran belediye işçilerine engel olmak isteyen aktivistlere güvenlik güçleri cop ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 116 kişi arasında aktivistlerin liderleri Joshua Wong ve Lester Shum'un da bulunduğu belirtildi.

Barikatların ilk bölümü, geçen hafta toplanmaya başlamış, öğrenci lideri Joshua Wong mahkeme kararına saygı duyacaklarını açıklamıştı. Ancak öğrenciler arasındaki bir grup, barikatların kaldırılmasının ardından parlamento binasına girmeye çalışmıştı.

Aktivistlerin eylem gerekçesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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