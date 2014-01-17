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Dünya

'Hollande ve Julie Gayet aşkı iki yıldır sürüyor'

Closer dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Julie Gayet'in iki yıldır fırtınalı bir aşk yaşadığını iddia etti

17 Ocak 2014 15:40

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın film yıldızı Julie Gayet ile aşk yaşadığını ileri sürerek polemik yaratan Closer dergisi, yeni sayısında bu ilişkinin iki yıldır devam ettiğini yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre dergi, Hollande ve Gayet'nin birlikte çekilmiş yeni fotoğraflarını yayımladı. Gayet, mahremiyet haklarını çiğnediği suçlamasıyla dergiye dava açacağını açıklamıştı. Hollande'ın partneri, first lady Valerie Trierweiler geçen hafta derginin iddiaları yayımladığı gün, hastaneye kaldırılmıştı.

 

Trierweiler hâlâ hastanede

 

Closer yeni sayısında, Hollande'ın 41 yaşındaki Gayet ile Paris'in batısında başka bir dairede daha buluştuğunu yazdı.

Hollande ve Gayet'in, hafta sonlarında birlikte sık sık güney Fransa'ya gittiğini yazan dergiye göre, Cumhurbaşkanı geçen yıl Trierweiler ile Yunanistan'a tatile gitmemek için bahane uydurup Gayet ile Fransa'nın Correze bölgesine gitmeyi tercih etti.

Dergi, Gayet ve Hollande'ın iki yıldır "fırtınalı bir aşk" yaşadığını iddia etti.

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