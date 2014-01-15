Hollande: Öfkeliyim ama dava açmayacağım

Fransa lideri François Hollande dün düzenlediği basın toplantısında özel hayatında sorunlar yaşadığını söyledi. Hollande, gazetecilere ABD ziyareti öncesi first lady’sini açıklayacağına dair söz verdi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, haftalık Fransız magazin dergisi Closer tarafından ortaya atılan, oyuncu Julie Gayet ile ilişkisi olduğuna dair iddiayı üstü kapalı bir şekilde itiraf etti. Dün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Hollande şubat ayındaki ABD ziyaretinden önce özel hayatına dair bir açıklama yapacağını söyledi. Hollande ayrıca, Closer dergisinde yayınlanan habere karşı öfkeli olduğunu ancak dergiye dava açmayacağını söyledi.

Yeni yıl dolayısıyla Elysee Sarayı’nda gazetecilerle bir araya gelen Hollande, özel yaşamında sorunlar yaşadığını açıkladı. Hollande, “Herkes özel yaşamında sorunlar yaşayabilir, sıkıntılar anlar olabilir ancak benim bir ilkem var; Özel işler, özel bir şekilde ve karşılıklı tarafların mahremiyetine saygı göstererek çözülmeli” dedi.

'ABD öncesi açıklayacağım'

Fransız gazetecinin, “Hayat arkadaşınız ABD’ye yapılacak resmi ziyarete first lady olarak mı gidecek?” şeklindeki sorusuna ise Hollande, bu konunun ziyarete kadar açıklığa kavuşacağı sözünü verdi.