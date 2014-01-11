'Motorize çapkın' François Hollande

Gazeteci Valerie Trierweiler’le birlikte olan Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande’ın sevgilisi aktris Julie Gayet’yle buluşmaları görüntülendi. Hollande dergiye dava açacak.

Siyasilerin özel hayatının kamuoyu önünde tartışılmadığı, mahremiyete büyük saygı duyulan Fransa’da Cumhurbaşkanı François Hollande’ın ‘yasak aşk’ının ortaya çıkması tartışılıyor. Magazin dergisi Closer’ın dün satışa çıkan sayısı “Başkan’ın gizli aşkı” manşetini taşırken 59 yaşındaki Hollande’ın 41 yaşındaki aktris Julie Gayet’le yaşadığı ilişkiye yedi sayfa ayrıldı. Dergi, Hollande’ın Paris’teki konutu Elysee Sarayı’na çok yakın oturan Gayet’yi sık sık ziyaret ettiğini görüntüledi. Yoğun programına rağmen çoğu geceyi Gayet’nin evinde geçiren Hollande, korumalarının kapıda beklediği daireye motorsiklet kaskı takarak girip çıkıyor.

Hollande AFP ajansına verdiği demeçte, 2012’deki seçim kampanyası için çekilen filmde oynayan Gayet’le ilişkisini yalanlamadı. Fakat Cumhurbaşkanı ‘her vatandaş gibi mahremiyete hakkı olduğunu’ vurgulayarak Closer dergisine karşı ‘muhtemelen hukuki eylemlere başvuracağını’ açıkladı. Gayet’nin avukatının devreye girmesiyle Closer internet sitesinden resimleri kaldırdı. Hollande-Gayet ilişkisini “Onları çılgın riskler almaya iten gerçek bir tutku” ifadesiyle nitelendiren Closer dergisini Fransız siyasiler kınarken Avrupa Parlamenteri Daniel Cohn-Bendit “Bu tek kelimeyle iğrenç” dedi.

‘Eşinden çok seviyor’

İki çocuk annesi Gayet, yeni filmini tanıtmak için çıktığı bir programda Hollande’la ilgili görüşleri sorulduğunda yanındaki oyuncu Stephane Guillon gülmeye başlamıştı. Guillon’a neden güldüğü sorulunca kekeleyerek “Filmimizin setine geliyor. Filmi eşinden daha çok seviyor” demişti. Hollande’ın Elysee’de beraber yaşadığı Valerie Trierweiler ise sessizliğini koruyor.