François Hollande'ın sevgilisi Julie Gayet hamile mi?

'Le Reel' isimli Twitter hesabının sahibi olan blog yazarı, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın gizli aşk yaşadığı aktris Julie Gayet'nin hamile olduğu iddiasını ortaya attı.

Cumhurbaşkanı François Hollande, özel hayatıyla ilgili dedikoduların gölgesinde, iktidarının üçüncü basın toplantısını düzenledi. Yaklaşık 4 milyon televizyon izleyicisinin takip ettiği toplantının ardından Twitter'dan yayılan bir dedikodu ortalığı karıştırdı.

Twitter'da 'Le Reel' kullanıcı adının sahibi olan Fransız blog yazarı, M6 kanalından bir gazeteciyi kaynak göstererek Julie Gayet'nin dört aylık hamile olduğunu söyledi. Blog yazarı kısa bir süre sonra bu tweet'i geri çekti ancak dedikodu çoktan yayılmıştı.

Söz konusu dedikoduyu kanıtlayacak henüz hiçbir bilgi bulunmuyor. Bazı Fransız haber siteleri "Bunun için biraz daha zaman geçmesi ve Julie Gayet'nin karnının büyüyüp büyümeyeceğini görmek gerekiyor" diyerek olayı esprili bir dille ele alıyor.

Torpil iddiası

Julie Gayet ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Haftalık mizah dergisi Canard Enchaine, Julie Gayet'nin Kültür Bakanlığı'na bağlı prestij kurumlarından Villa Medicis jürisine torpille atandığını öne sürdü. Ancak Kültür Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada "Kendisinin ismi, Villa Medicis Başkanı Eric de Chassey tarafından önerilmiştir ancak Kültür Bakanı Aurelie Filippetti, kendisinin atanmaması yönünde karar aldı" denildi.

İddiaları toparlamaya çalışırken pot kırdı

Torpil iddialarının bu şekilde üstü kapatılmıştı ki, Bütçe Bakanı Bernard Cazeneuve katıldığı bir televizyon yayınında bu konunun sorulması üzerine "Böyle bir atama olmadı. Üstelik kendisinin kız arkadaşı sanat alanında çalışmalar yürütüyor" deyince Julie Gayet'nin Hollande'ın kız arkadaşı olduğunu söylemiş bulundu. Bakan daha sonra kırdığı potun farkına varınca "Bu konuyda ben bir şey söyleyemem" diye toparlamaya çalıştı.