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Julie Gayet, Hollande ile ilişkisini yayımlayan dergiye dava açtı

Gayet, özel hayatın gizliliğinin ihlal gerekçesi ile Closer dergisine 50 bin euro tazminat istemi ile dava açtı

16 Ocak 2014 22:08

Fransız sinema oyuncusu Julie Gayet, Cumhurbaşkanı François Hollande ile aşk ilişkisi yaşadığı haberlerini yayımlayan Closer dergisi aleyhinde tazminat davası açtı. 41 yaşındaki Gayet, özel hayatın gizliliğiyle ilgili yasaları ihlal ettiğini belirttiği Closer'den, 50 bin euro tazminatın yanı sıra mahkeme masrafları için de 4 bin euro talep etti.
 
Gayet mahkemeyi kazanırsa, Closer mahkeme kararını kapağında yayımlamak zorunda.
 
Cumhurbaşkanı Gayet, Salı günü düzenlediği basın toplantısında özel hayatında zor anlar yaşadığını belirtmiş, ancak Closer dergisinde yayımlanan haberle ilgili daha fazla yorum yapmaya yanaşmamıştı. Hollande, "özel konuların özel kalması gerektiğini" söylemişti.
 
Hollande, partneri Valerie Trierweiler'in Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyarete katılıp katılmayacağını da açıklığa kavuşturmadı.
 
François Hollande da geçen hafta dergi aleyhine dava açmayı düşündüğünü söylemişti.mişti.

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