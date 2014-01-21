Hollande Gayet'i tercih etti; Trierweiler saraydan gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın sevgilisi Valerie Trierweiler’den ayrılma kararı aldığı dedikodusu, Hollande’ın yardımcıları tarafından teyit edildi. Ayrılığın onaylanmasıyla Trieweiler’nin saraydan çıkışı istendi.

Hollande’ın ‘aşk kaçamağını’ öğrenmesinin ardından hastanelik olan ve cumartesi günü hastaneden çıkan 48 yaşındaki Trierweiler, Fransa cumhurbaşkanlarının kır rezidansı olan Versailles Şatosu’nda dinleniyordu.

Şubat ayında ABD’ye gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretten önce Hollande’ın Trierweiler hakkındaki kararı bekleniyordu. Kaçamak yaşadığı Julie Gayet ve sevgilisi Trierweiler ile ilgili, “İşlerimi yoluna koymak için zamana ihtiyacım var” diyen Hollande’ın kararı Trierweiler ile ayrılık oldu. Trierweiler’nin, Elysee Sarayı da dahil, bütün başkanlık evlerinden çıkışı istendi.

Valerie Trierweiler cumartesi günü, olaylardan sonra kendisini destekleyenlere Twitter hesabından mesaj göndererek, “Çabucak iyileşmemi dileyen, destek mesajlarını yollayan herkese bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Çok duygulandım” diye yazmıştı.