Hollanda'dan sonra Belçika'da da kuş gribi alarmı verildi

Hollanda'da üç ayrı bölgede ortaya çıkan ve hızla yayılan kuş gribi salgını nedeniyle Belçika'da da alarm verildi. Belçika Hükümeti, üreticiler için kanatlı hayvanların kapalı alanlarda tutulmasını zorunlu hale getirdi. Hollanda'nın Barneveld kasabasında hastalık bulaşma riski taşıyan 8 bin ördek itlaf edildi. Hollanda genelinde kanatlı hayvan, yumurta ve gübre taşınması yasak.

Hollanda'nın Utrecht, Güney Hollanda ve Overijssel eyaletlerine ortaya çıkan ve hızla yayılan kuş gribi, kanatlı hayvan üreticilerini tedirgin ediyor. Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Sendikası Başkanı Gert - Jan Oplaat, 2003 yılında olduğu gibi ellerindeki hayvanların üçte birinin imha edilmesi endişesi taşıdıklarını söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Oplaaf, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin merkezi olarak bilinen Veluwe bölgesinde hastalığın yayılması halinde, sektörde felaket yaşanacağını belirtiyor. Bu nedenle Veluwe bölgesindeki Barneveld kasabasında henüz hasta olmayan 8 bin ördek önlem amacıyla itlaf edildi. Ördeklerin bulunduğu çiftliğin görevlilerinin Kamperveen'de kuş gribi tespit edilen çiftlikle teması olması nedeniyle itlaf kararı alındı.

8 bin ördek öldürüldü

Yetkililer, bölgenin önemi nedeniyle risk alınamayacağını belirten nedenle 8 bin ördeğin öldürüldüğünü açıkladı. Kamperveen'de 10 bin tavukta kuş gribine rastlanması üzerine, civardaki çiftliklerde temizlik çalışmalarına başlandı. Hekendorp ve Ter Aar'da belirlenen kuş gribinin hızla yayılan ve insanlara da bulaşan H5N8 olduğu kesinleşti. Kamperveen'deki virüsün türü ise araştırılıyor.

Kuş gribi, hayvanlarda nefes ve gübre yoluyla yayılıyor. Tavuk ve hindiler, virüse karşı çok hassas. Virüs, insanlar ve ticari taşıma yoluyla da yayılabiliyor. İnsanlar en fazla hayvan dışkısı bulaşan ayakkabılar yoluyla virüsü taşıyor. Kuş gribinin H5N8 türü insanlara ve memeli hayvanlara da bulaşabiliyor.

Ağır belirtiler 5 gün sürüyor

Özellikle hayvanlarla yakın irtibatı olan kişiler risk altında bulunuyor. Kuş gribi insanlarda yüksek ateş, kas ağrısı, titreme, boğaz ağrısı, öksürük ve halsizlik belirtileriyle ortaya çıkıyor.

Çok ani başlayabilen hastalık, 2 - 3 saat içinde kişiyi yatağa düşürebiliyor. Kuş gribi bulaştıktan sonra 7 - 10 gün arasında belirtiler ortaya çıkıyor. Ağır belirtiler 5 gün devam ediyor.

Uzmanlar, H5N8 virüsünün, insan gribi virüsü ile mutasyona uğramasının, çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Kuş gribine karşı aşı geliştirildi

Hollanda'da 2003 yılında görülen salgında 19 kişiye H5N8 virüsü bulaştı. Rosmalen kasabasında bir veteriner kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti. Kanatlı hayvan sektörüne büyük darbe vuran kuş gribi salgını nedeniyle 2003 yılında 30,7 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Groningen ve Utrecht üniversiteleri ile Lelystad Veterinerlik Merkezi, kuş gribine karşı ortaklaşa yeni bir aşı geliştirdiklerini açıkladı. Araştırmacılar, toz halindeki ilacın kanatlı hayvanlara solunum yoluyla verildiğini belirtiyorlar.

Avrupa'daki göçmen kuşlarda H5N8 virüsü tespit edilmedi

Avrupa Komisyonu izni olmadan aşılama yapılamadığı için, yeni ilacın uygulanması için Brüksel'den gerekli talimatın verilmesi bekleniyor. Hollandalı yetkililer, kuş gribi salgının Asya kökenli göçmen kuşlar aracılığıyla Avrupa'ya taşındığını söylüyor.

Ancak Hayvan Refahı Örgütü (CIWF), bu açıklamaya karşı çıkıyor. Örgüte göre göçmen kuşlar masum. Avrupa'daki göçmen kuşlarda H5N8 virüsü tespit edilmedi.

CIWF, Hollanda'daki kanatlı zorunlu olarak hayvanların kapalı alanlarda tutulduğunu anımsatıyor. Hastalığın çiftliklerden kaynaklandığı savunuluyor. CIWF yöneticisi Geert Lugs, onbinlerce hayvanın üste olduğu kanatlı hayvan çiftliklerinin, kuş gribi virüsünün üremesi için ideal ortamlar olduğunu söylüyor. CIWF'ye göre, hastalığın kaynağı hakkında konuşmak için henüz çok erken.