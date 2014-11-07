Almanya'da kuş gribi alarmı

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Uecker-Randow bölgesinde 31 bin hindinin bulunduğu çiftlikte kuş gribi virüsünün ortaya çıktığı bildirildi.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Tarım, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Heinrichswalde'deki çiftlikte ortaya çıkan H5N8 virüsünün, şimdiye kadar sadece Asya'da, özellikle de Güney Kore'de rastlandığı, Almanya'ya nasıl geldiğinin ise bilinmediği ifade edildi.



Friedlich-Loeffler Enstitüsü görevlilerince söz konusu çiftlikte kuş gribinin doğrulanmasının ardından gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı kaydedildi. Bu kapsamda çiftliğin 3 ila 10 kilometre arasında izleme bölgesi oluşturulduğu, 50 kilometre çevresinde de kanatlı hayvanların kümeste kalma zorunluluğunun getirildiği belirtildi.



Mecklenburg Vorpommern Tarım, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Till Backhaus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ortaya çıkan kuş gribinin söz konusu çiftlikle sınırlı kalacağı gibi görüldüğünü söyledi. Backhaus, çiftliğin 3 kilometre çevresindeki alanda tüm kümes hayvanlarının telef edileceğini anlattı. Söz konusu alanda 31 bin hindiye sahip çiftliğin dışında yaklaşık 900 kümes hayvanının kayıtlı olduğu bildirildi. Hindilerin telef edilmesine bugün başlandığı ve yarına kadar bu işlemin süreceği kaydedildi.



Friedlich-Loeffler Enstitüsü Başkanı Thomas Mettenleiter de Heinrichswalde'deki çiftlikte son zamanlarda hindilerin telef olma oranın artması üzerine incelemelerde bulunduklarını belirterek, bölgede 4 uzmanın araştırma yaptığını söyledi. Şimdiye kadar virüsün insanlara bulaşmadığına işaret eden Mettenleiter, ancak hastalık oluşturan her virüsün insanlar için de bir tehlike olabileceğinden hareket etmeleri gerektiğini kaydetti. Bölgenin veteriner hekimi Holger Vogel de şimdiye kadar söz konusu virüsü taşıyan yaklaşık 2 bin hindinin telef olduğunu açıkladı. Avrupa'da şimdiye kadar yabani kuşlarda tespit edilmediği tipi virüsün ilk kez kümes hayvanlarında görüldüğü ifade edildi. Güney Kore'de ilk kez ocak ayında rastlanan H5N8 virüsünün Japonya ve Güney Kore ile Çin arasındaki sınır bölgede de tespit edildiği belirtilerek, burada virüse yabani kuşlarda rastlandığı kaydedildi.