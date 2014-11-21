Hollanda'da ikinci kuş gribi vakası



Hollanda'nın batısındaki Ter Aar'daki bir çiftlikte kuş gribine rastlandı. Çiftlikteki 43 bin tavuk itlaf edildi. Kuş gribinin türünün H5N8 olup olmadığı inceleniyor.

Hollanda genelinde tavuk ve yumurta nakline yasak konurken, hayvanlara kümes zorunluluğu getirildi. Yasak, Pazar gününe kadar geçerli olacak.

H5N8 tipi virüs, geçen hafta Ter Aar'ın 20 kilometre güneyindeki Hekendorp'taki bir çiftlikte görülmüş, çiftlikteki 150 bin dolayında hayvan itlaf edilmişti. Yakınlarda bulunan 4 çiftlikte daha inceleme yapılıyor.

Daha önce sadece Asya ülkelerinde ortaya çıkan H5N8 virüsü, bir süredir Avrupa ülkelerinde de görülüyor. Virüse aybaşında Vorpommern-Greifswald bölgesindeki bir çiftlikte rastlanmış, 31 binden fazla hindi itlaf edilmişti.

Kuş gribinin bir türevi olan H5N1, 2003'te ilk ortaya çıktıktan sonra büyük kısmı Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere 400'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Geçen yıldan bu yana görülen kuş gribi türevi H7N9 de 170'den fazla kişinin hayatına mal olmuştu.