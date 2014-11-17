Avrupa'da kuş gribi alarmı



İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir ördek çiftliğinde kuş gribi virüsü ortaya çıktı.

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanlığı sözcüsü, çiftliğin çevreden izole edildiğini, hayvanların itlafına başlandığını açıkladı. Çiftlikteki kuş gribi vakasının doğrulandığını kaydeden sözcü, gelişmenin kamu sağlığına yönelik bir tehdit meydana getirmediğini söyledi. Kuş gribinin türü hakkında kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

Hollanda Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sharon Dijksma, Hekendorp'taki bir çiftlikte H5N8 adlı kuş gribi virüsünün ortaya çıktığını açıkladı. Çiftlikteki 150 bin dolayında hayvanın itlafına başlandı.

İnsana bulaşma potansiyeli var

Tavuk ve yumurta nakline ülke genelinde 72 saatlik yasak konurken hayvanlara kümes zorunluluğu getirildi. Nakil yasağı Hekendorp'taki çiftlik için 30 gün geçerli olacak.

Virüsün insanlara geçme potansiyelinin de olduğu açıklandı.

Kuş gribi geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da sık sık ortaya çıkmıştı. Almanya'da da son olarak bu ay başında Vorpommern-Greifswald bölgesindeki bir çiftlikte görülmüş, 31 binden fazla hindi itlaf edilmişti.

H5N8 virüsü daha önce sadece Asya ülkelerinde ortaya çıkmış, Avrupa'da görülmemişti.

Kuzey Denizi'nde bin 400'e yakın fok balığının ölümüne de kuş gribinin bir türü olan H10N7 virüsünün neden olduğu açıklanmıştı.