T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'da kuş gribi alarmı

Almanya'nın ardından İngiltere ve Hollanda'da bulaşıcı kuş gribi vakaları ortaya çıktı. Hollanda'da virüse karşı olağanüstü önlemler alındı.

17 Kasım 2014 13:13


İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir ördek çiftliğinde kuş gribi virüsü ortaya çıktı.

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanlığı sözcüsü, çiftliğin çevreden izole edildiğini, hayvanların itlafına başlandığını açıkladı. Çiftlikteki kuş gribi vakasının doğrulandığını kaydeden sözcü, gelişmenin kamu sağlığına yönelik bir tehdit meydana getirmediğini söyledi. Kuş gribinin türü hakkında kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

Hollanda Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sharon Dijksma, Hekendorp'taki bir çiftlikte H5N8 adlı kuş gribi virüsünün ortaya çıktığını açıkladı. Çiftlikteki 150 bin dolayında hayvanın itlafına başlandı.

İnsana bulaşma potansiyeli var

Tavuk ve yumurta nakline ülke genelinde 72 saatlik yasak konurken hayvanlara kümes zorunluluğu getirildi. Nakil yasağı Hekendorp'taki çiftlik için 30 gün geçerli olacak.

Virüsün insanlara geçme potansiyelinin de olduğu açıklandı.

Kuş gribi geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da sık sık ortaya çıkmıştı. Almanya'da da son olarak bu ay başında Vorpommern-Greifswald bölgesindeki bir çiftlikte görülmüş, 31 binden fazla hindi itlaf edilmişti.

H5N8 virüsü daha önce sadece Asya ülkelerinde ortaya çıkmış, Avrupa'da görülmemişti.

Kuzey Denizi'nde bin 400'e yakın fok balığının ölümüne de kuş gribinin bir türü olan H10N7 virüsünün neden olduğu açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaHollandaYorkshireGıdaTarım BakanlığıEkonomi Bakanlığı Müsteşarı Sharon Dijksma HekendorpH5N8HekendorpVorpommern-GreifswaldAsyaAvrupaDeniziH10N7Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24