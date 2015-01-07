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Sağlık

Hollanda'da Ebola’ya karşı yeni aşı geliştirildi

Hayvanlar üzerinden denenen aşının insanlarda da olumlu sonuç vermesi halinde Batı Afrika ülkelerinde kullanılması planlanıyor

07 Ocak 2015 18:00

Hollanda'da bir şirketin, Batı Afrika ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola virüsüne karşı yeni aşı geliştirdiği bildirildi.

Yasin Yağcı'nın Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, Hollanda devlet televizyonu NOS, Janssen ilaç şirketinin Danimarkalı bir firmanın yardımıyla geliştirdiği aşının, insanlar üzerinden denenmeye başlanacağını duyurdu.

NOS'un haberine göre, aşının gönüllüler üzerindeki ilk denemeleri Oxford Üniversitesi’nde yapılacak. Test sonuçlarının mart ayında belli olması bekleniyor.

 

1,5 yıl içinde 5 milyon aşı üretilecek

 

Çeşitli ülkelerin maddi yardımıyla İsviçre’de üretilen ve laboratuvar ortamında hayvanlar üzerinden denenen aşının insanlarda da olumlu sonuç vermesi halinde Batı Afrika ülkelerinde kullanılması planlanıyor.

Halihazırda 400 bin aşı hazırlayan şirket, testlerin olumlu sonuç vermesi ve ihtiyaç olması halinde 1,5 yıl içinde 5 milyon aşı üretmeyi öngörüyor.

 

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