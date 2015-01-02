Birleşmiş Milletler: Ebola salgını 2015'te bitecek

Birleşmiş Milletler'in Ebola ile mücadele eden ekibinin başkanı Anthony Banbury, ölümcül salgının 2015 yılında son bulacağını öngördü.

Anthony Banbury yılın sonunda Ebola vakalarının sıfırlanabileceğini söyledi ama henüz o noktanın çok yakın olmadığını da kabul etti.

BM görevlisi, "Epik boyutlarda bir mücadelenin içindeyiz" diye konuştu. Ebola virüsü ilk vakanın görüldüğü 2013 yılı Aralık ayından bu yana çoğu Sierra Leone, Liberya ve Gine'de olmak üzere yaklaşık 8 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Virüsün yol açtığı hastalığın (EVD) belirtileri arasında yüksek ateş, kanama ve merkezi sinir sisteminde harabiyet var.

Vücut sıvıları yoluyla geçen virüs vakaların yüzde 90'ında ölüme yol açabiliyor ama şu anda salgında bu oran yüzde 70'lere kadar düşürüldü.

Hastalığın henüz aşısı yok ama vücudun bol sıvıyla desteklenmesi gibi önlemler iyileşme sürecine yardımcı oluyor.

Afrika'nın batısındaki bazı toplumların özel bir yiyecek olarak tükettiği meyve yarasalarının virüsün taşıyıcısı olduğu düşünülüyor.