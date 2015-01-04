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Dünya
Deutsche Welle

Ebola ile mücadele konferansı

Ebola krizi AB’yi de harekete geçirdi. AB, Ebola ile mücadele konusunda uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlıyor.

04 Ocak 2015 17:23


Afrika'da özellikle Gine, Sierra Leone ve Liberya'da etkili olan Ebola tehdidi hâlâ yok edilemedi.

AB de Ebola ile mücadele için bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Die Welt gazetesine konuşan AB İnsani Yardım Koordinatörü Christos Stylianides, “Bu yılın ilk aylarında uluslararası katılımlı bir Ebola ile mücadele konferansının düzenlenmesine karar verdim“ şeklinde konuştu.

Christos Stylianides, salgına karşı uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi ve somut önlemlerin ele alınması için düzenlenecek toplantıyı AB'nin organize edeceğini kaydetti.

AB İnsani Yardım Koordinatörü Stylianides, AB ülkelerinden salgınla mücadelede daha fazla çaba göstermelerini istedi.

Stylianides, “Kritik bir noktaya ulaştık. Ebola ile mücadele Avrupa'daki insanların güvenliği açısından da önemli“ dedi ve daha fazla tıbbi personel ve mali yardımın gerekli olduğunu vurguladı.

2004 yılı sonuna kadar hastalığa yakalananların sayısı 20 bin 206 olarak açıklandı. Şu ana dek Ebola nedeniyle 7 bin 905 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EbolaGine Sierra LeoneLiberyaWeltYardım Koordinatörü Christos StylianidesStylianidesYardım Koordinatörü StylianidesAvrupaDeutsche Welle Türkçe dpa/KNA BS/BK

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