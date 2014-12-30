İskoçya'da Ebola vakası



İskoçya bölgesel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Sierra Leone'de görev yapan sağlık çalışanı İngiliz Havayolları'na ait bir yolcu uçağıyla Marakeş ve Londra Heathrow aktarmalı olarak önceki gün Glasgow'a döndü.

Sağlık çalışanı "kendisini iyi hissetmediği" için dün Glasgow'da bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede, henüz erken safhada Ebola virüsü tesbit edildi. Vakanın kamu sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Ebola 7 bin 800 can aldı

Ebola belirlenen sağlık çalışanı karantinaya alındı. Temas kurduğu kişiler de araştırılıyor. Büyük Britanya sınırları dahilinde geçerli Ebola düzenlemesi uyarınca bakım ve tedavi koşullarının daha iyi olduğu Londra'daki bir hastaneye nakledilmesi bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, şimdiye kadar 20 binden fazla kişiye Ebola virüsü bulaştı. Bunlardan 7 bin 800'ü hayatını kaybetti. Ebola'dan en çok etkilenen ülkelerin başında Sierra Leone geliyor. Sierra Leone'yi Liberya ve Gine izliyor. Ebola hastalığı vücut sıvısı veya kan yoluyla bulaşıyor.