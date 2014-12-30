T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İskoçya'da Ebola vakası

Afrika'dan dönen bir sağlık çalışanı, Ebola teşhisiyle İskoçya'nın Glasgow kentinde karantinaya alındı.

30 Aralık 2014 11:26


İskoçya bölgesel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Sierra Leone'de görev yapan sağlık çalışanı İngiliz Havayolları'na ait bir yolcu uçağıyla Marakeş ve Londra Heathrow aktarmalı olarak önceki gün Glasgow'a döndü.

Sağlık çalışanı "kendisini iyi hissetmediği" için dün Glasgow'da bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede, henüz erken safhada Ebola virüsü tesbit edildi. Vakanın kamu sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Ebola 7 bin 800 can aldı

Ebola belirlenen sağlık çalışanı karantinaya alındı. Temas kurduğu kişiler de araştırılıyor. Büyük Britanya sınırları dahilinde geçerli Ebola düzenlemesi uyarınca bakım ve tedavi koşullarının daha iyi olduğu Londra'daki bir hastaneye nakledilmesi bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, şimdiye kadar 20 binden fazla kişiye Ebola virüsü bulaştı. Bunlardan 7 bin 800'ü hayatını kaybetti. Ebola'dan en çok etkilenen ülkelerin başında Sierra Leone geliyor. Sierra Leone'yi Liberya ve Gine izliyor. Ebola hastalığı vücut sıvısı veya kan yoluyla bulaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AfrikaEbolaGlasgowSierra LeoneHavayollarıMarakeşLondra HeathrowBritanyaLondraSağlıkLeone LiberyaGineDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHGA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24