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Dünya

İtalyan doktor Ebola'yı yendi

İtalyan doktor Fabrizio Pulviretti, 25 Kasım’da Ebola'ya yakalanmıştı

04 Ocak 2015 12:46

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de gönüllü olarak görev yaparken Ebola virüsü bulaşan İtalyan doktor Fabrizio Pulviretti, 25 Kasım’da Roma’ya getirilerek Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü’nde tedaviye alındı. Roma’da yapılan bir basın toplantısıyla, bugüne kadar çeşitli deneysel tedavilerin uygulandığı belirtilen doktorun tamamen iyileştiği açıklandı.

 

‘Resmen yendi’

 

Lazzaro Spallanzani Kliniği’nin Özel Komiseri Valerio Fabio Alberti, “Sadece bir ay önce bu olağanüstü ve hatta Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’nun dediği gibi ‘İtalyanlar arasındaki en mükemmeller arasında sayılabilecek’ olan bu doktorun kaderini merak ediyorduk. Bugün büyük bir gurur ve memnuniyetle onun bu hastalığı tamamen yendiğini resmen açıklayabiliriz” ifadelerini kullandı.

 

‘Yine de döneceğim’

 

Kliniğin Bilimsel Direktörü Giuseppe Ippolito ise, Pulvirenti’nin kan örneklerinin Sierra Leone’ye gönderileceğini, bunlarla burada oluşturulacak bir plazma bankasıyla, Ebola’nın pençesine düşmüş olan diğer insanları tedavi edeceklerini belirtti. Pulvirenti de büyük iş başardıklarını söylediği doktorlara teşekkür ederek en kısa zamanda Sierra Leone’ye dönüp, görevine devam etmek istediğini dile getirdi.

Ebola virüsü kapan İtalyan doktordan iyi haber geldi. Doktor resmen virüsü yendi.

 

20 bin can aldı

 

1976 yılında Belçikalı mikrobiyolojist Prof. Peter Piot tarafından keşfedilen Ebola virüsü, şimdiye kadar Batı Afrika’da 20 bine yakın can aldı.

 

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