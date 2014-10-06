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HDP'li Tuncel: IŞİD Kobanê'den sonra Türkiye'ye saldıracak

T24, IŞİD ile YPG arasındaki çatışmaların sürdüğü Kobanê ve sınırın Türkiye tarafındaki Suruç'ta

06 Ekim 2014 00:27

Hikmet Durgun

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, " IŞİD Kobanê’ye saldırırsa arkasında ilk saldıracağı ilk yer Türkiye’dir.  Türkiye’nin bu noktada çatışma büyük bir çatışmaya girmesi anlamına gelir. Eğer Türkiye gerçekten bir çatışma istemiyorsa Ortadoğu Türkiye ve Kürdistan barışı için IŞİD’e karşı etkili bir mücadele yürütmektir" dedi.

Tuncel, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile YPG arasındaki çatışmalar sırasında Kobanê'den değerlendirilen ve bir eve isabet eden havan mermisinin düştüğü Büyük Kendirci Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuncel, havan mermisinin isabet ettiği bölgede 5 kişinin yaralandığını, 2'si çocuk 3 kişinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü.

Olayda ağır yaralananların sağlık durumu hakkında bilgi alamadıklarını savunan Tuncel, "Artık savaş sınırın öbür tarafında değil, bu tarafa da gelmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bu konuda, kendi yurttaşlarını hedef alan bu saldırı karşısındaki tutumunu bekliyoruz. Köyün boşaltılması konusunun ise Valiliğin bir kararı olduğu ifade ediliyor. Bizim çağrımız nedeniyle burada olan arkadaşlarımız var. Onlar ve köylüler ile diyalog içerisindeyiz. Onların can güvenliğinin sağlanması konusunda kendi üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz"  dedi.

Kobanê’de görüştükleri kişilerden aldıkları bilgilere göre kentte büyük bir direnişin ortada olduğunu ve kendilerinin kentin güvenliğini aldıklarını ve büyük bir savaşa hazırlıklı olduklarını söylediklerini ifade eden Tuncel,”  Silah seslerini duymuyoruz artık. Hatta kendi alanımıza geliyor. Bizim de can güvenliğimizi tehdit eden bir noktaya gelinmiş durumda. İnsanlık adına yapılması gereken Kürt halkının yanında olmaktır Kobanê halkının yanında olmaktır. IŞİD’e karşı direnişte olmaktır. Çünkü IŞİD Kobanê’ye saldırırsa arkasında ilk saldıracağı ilk yer Türkiye’dir.  Türkiye’nin bu noktada çatışma büyük bir çatışmaya girmesi anlamına gelir. Eğer Türkiye gerçekten bir çatışma istemiyorsa Ortadoğu Türkiye ve Kürdistan barışı için IŞİD’e karşı etkili bir mücadele yürütmektir” diye konuştu.

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