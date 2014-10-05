Mahmur'da IŞİD'e karşı hendekli önlem

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi çevresine, yeni Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırılarına karşı hendekler kazılarak güvenlik önlemleri artırıldı.

Kuzey Irak’ın Erbil kentine 77 kilometre mesafede bulunan ve geçen Ağustos ayında bu ilçeye saldıran IŞİD’ın elinden dört gün sonra geri alınan Mahmur, sıkı şekilde korunmaya başlandı.

İlçenin girişinde Peşmerge ve PKK’lıların ortak kontrol noktaları bulunurken, Mahmur ilçe merkezini Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı güçler koruyor. 1990’lı yıllarda Türkiye’den göç edenlerin yerleştirildiği mülteci kampını ise PKK güçleri koruyor. Gazetecilerin alınmadığı Mahmur Kampı’nda yaşayan ailelerin de IŞİD tehlikesinin atlatılmasının ardından geri döndükleri belirtildi.

Felat Bozarslan’ın DHA’daki haberine göre, Mahmur’un Musul çıkışı ve çevresindeki stratejik noktaların korumasını ise Irak ordusunun Kürtlerden oluşan birliklerinin sağladığı görüldü. Mahmur’un en yakın noktalarında IŞİD’in elinde bulunan sekiz köy olduğunu belirten güvenlik güçleri, bu köylere en yakın mevzilerde ise Irak ordusu ve peşmerge güçlerinin görev yaptığını kaydetti. Musul’u Mahmur’a bağlayan karayolu üzerine kum tepesinden koruma mevzisi oluşturulurken, Irak ordusunun burada IŞİD’e en yakın mevzilerde görev yaptığı görüldü.

Mahmur’un çevresine hendekler kazıldı

Musul’u ele geçirmesinin ardından IŞİD saldırılarına karşı daha önce Erbil ile Musul arasındaki stratejik noktalara Kürt yönetimi tarafından hendekler kazılmıştı. Mahmur’da bulunan mülteci kampının çevresine de aynı hendekler kazılırken, bu kez hendekler daha da genişletildi. Mahmur’un ilçe merkezinin dört bir yanına askeri mevziler yapılırken, ilçenin etrafına hendekler kazıldı. Mahmur’un etrafına kazılan hendeklerin IŞİD’in bomba yüklü veya zırhlı araçlarla ilçe merkezine girişinin önlenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

IŞİD tehlikesinin atlatılmasının ardından göç eden sivil halk da ilçeye dönmeye başladı. Dört gün boyunca IŞİD’in elinde kalan ilçe merkezinde hayat kaldığı yerden devam ederken, çarşıda bulunan işyerleri de yeniden açıldı. IŞİD’in çıkarılmasının ardından şehre dönen ve ilçe merkezinde askeri malzeme satan Hasan Resul ise döndüğünde işyerinin yağmalandığını gördüğünü söyledi. Resul, "Mahmur’a geldiklerinde işyerlerimizi kapatıp gittik. Geri geldiğimde camlarım ve kapılarım kırılmıştı. Bütün askeri malzemelerimi çalmışlar" dedi.

Irak ordusu sık sık operasyon yapıyor

Mahmur’un çıkışında bulunan mevzilerde görev yapan Irak ordu birlikleri de IŞİD mensuplarının sızma yapmasına karşılık bölgede sık sık operasyon yapıyor. Mahmur çevresinde IŞİD’in elinde bulunan köylere en yakın noktadaki peşmerge birliklerinin komutanı Yarbay Mahmut Şabak, bölgedeki durumu DHA muhabirine anlattı. IŞİD’in eski gücünün kalmadığını ifade eden Yarbay Şabak, "Peşmerge savunmada değil saldırı pozisyonundadır. İŞİD’in peşmergeye saldıracak kuvveti kalmadı ve çok zayıfladı. Karşı köylerde duruyorlar. Burada halka zulüm ediyorlar, halkın malını talan ediyorlar, halkın evini yıkıyorlar ve köylere TNT patlayıcı döşüyorlar. Bu korktuklarına delaletidir" dedi.