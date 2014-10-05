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Dünya

IŞİD korkusu, güzellik yarışmasını iptal ettirdi

Ürdün'ün sahil kenti Akabe'de 25 Ekim'de yapılması planlanan Miss Intercontinental 2014 yarışması IŞİD’in saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı iptal edildi

05 Ekim 2014 21:45

Ürdün'ün sahil kenti Akabe'de 25 Ekim'de yapılması planlanan Miss Intercontinental 2014 yarışması IŞİD’in olasi bir terör eylemi düzenlemesi ihtimaline karşı Almanya’ya alındı. Her yıl farklı bir ülkede gerçekleşen yarışmanın Aralık ayında Almanya’nın  Magdeburg kentinde yapılması planlanıyor. 

DHA’nın haberine göre, yarışmanın organizatörü Detlef Tursises, “6 ay önce yapılması planlanan ve 25 Ekim'de Akabe'de yapılacak kıtalararası güzellik yarışması IŞİD'in terör eylemleri ihtimali üzerine son anda iptal edilmiştir” dedi. 

Daha önce de 2002 yılında Miss World yarışması Nijerya'da radikal İslamcıların tehditleri nedeniyle yapılamayarak Londra 'ya alınmış ve bu yarışmada Azra Akın dünya güzeli seçilmişti. 

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