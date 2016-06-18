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Politika

HDP'li Altan Tan: HDP bölünmez; zor günler bitene kadar eleştiri yaparım ama yolumu ayırmam!

Tan'ın HDP'den ayrılıp yeni bir parti kurulacağı iddiası gündeme gelmişti

18 Haziran 2016 00:42

"Savaş stratejisi devam ederse ve ağırlıklı sol, sosyalist, seküler söylem devam ederse farklı oluşumlar olabilir" sözleriyle gündeme gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, HDP'nin bölünmeyeceğini söyledi ve "Ben bugün zor günler bitene kadar eleştiri yaparım ama yolumu ayırmam" diye konuştu.

Tan'ın CNN Türk'te Taha Akyol'un programında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Tane tane ifade etmeye çalışayım. HDP bölünmez, 5 milletvekili 10 milletvekili parti kursun gibi bir şey olmaz. Ben bugün zor günler bitene kadar eleştiri yaparım ama yolumu ayırmam. Kolay günler olsa yapılabilecek şeyler yapılır. Muhalefetin eleştirilerin, zor günlerde bir gedik açmak için bir farklı halkta bir umutsuzluk, yılgınlık meydana getirmek için olmaz." 

 

Altan Tan: Farklı oluşumlar olabilir

 

Altan Tan, Habertürk’ten Kübra Par’a verdiği demeçlerde son dönemde artan terör saldırıları ve bölgedeki operasyonlarla çözüm sürecinde gelinen noktaya ilişkin olarak, "Kürt siyasetinde bir yol ayrımındayız şu an. Çatışma, iç savaş, devrimci halk savaşında ısrar edenlerle buna karşı olup demokratik mücadeleyi seçenlerin bir yol ayrımı olacak" demişti. "PKK'nin yeniden şiddet sarmalına girmesinin hiçbir izahı yok" diyen Tan, "Bu savaş stratejisi devam ederse ve ağırlıklı sol, sosyalist, seküler söylem devam ederse farklı oluşumlar olabilir" diyerek HDP dışında yeni bir parti kurulabileceğine işaret etmişti.

 

Demirtaş: HDP yol ayrımındadır diyenler kusura bakmasın, kendileri yol ayrımındadır!

 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tan’ın “Kürt siyasetinde bir yol ayrımındayız şu an. Bu savaş stratejisi devam ederse ve ağırlıklı sol, sosyalist, seküler söylem devam ederse farklı oluşumlar olabilir"  sözlerine yanıt vermişti. Demirtaş, “HDP yol ayrımındadır diyenler kusura bakmasın, kendileri yol ayrımındadır. HDP’nin yolu, çizgisi bellidir. Çizgimiz olduğu yerde” diye konuşmuştu.

 

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