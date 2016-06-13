HDP: Altan Tan’ın ‘parti bölünebilir’ sözleri isabetsiz; disiplin süreci yürütülmeyecek

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın “AKP ile koalisyon kurmalıydık” ve “Parti bölünebilir” yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Baluken, “Grubumuza mensup milletvekili arkadaşımızın yapmış olduğu röportajda birçok isabetsiz tespit vardır” dedi ve Tan hakkında disiplin sürecinin yürütülmeyeceğini söyledi.

Altan Tan, HDP'nin AKP ile koalisyon yapmaya 'kapalı' olmasını yanlış bulduğunu söyleyerek, HDP'nin 'ağırlıklı sol, sosyalist, seküler söylem devam ederse' yeni bir parti kurulabileceğini söylemişti.

HDP Grup Başkanvekili Baluken, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, "Milletvekiliniz Altan Tan'ın partinin politikalarını eleştiren bir yaklaşımla 'yeni bir oluşumun olabileceğini' söyledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

HDP Grup Başkanvekili Baluken, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, "Milletvekiliniz Altan Tan'ın partinin politikalarını eleştiren bir yaklaşımla 'yeni bir oluşumun olabileceğini' söyledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Altan Tan milletvekilimizdir. Grubumuza mensup milletvekili arkadaşımızın yapmış olduğu röportajda birçok isabetsiz tespit vardır. Biz o isabetsiz tespitleri mahkûm etmek yerine kendisiyle konuşup anlamaya çalışıyoruz. Programımız dün neyse bugünde aynı şekilde orta yerde duruyor. Partimizin içerisinde bu anlamda çok farklı çevrelerden gelen milletvekili arkadaşlarımız var. Zaman zaman milletvekili arkadaşlarımızın pratik uygulamada bazı farklı görüşleri ifade etmesi, HDP gibi bir program etrafında bir araya gelmiş çok bileşenli yapılarda normal bir durum olarak değerlendirebiliriz."

“Disiplin süreci yürütülmeyecek”

Baluken, Tan'ın kişisel görüşlerinin 'bütün muhafazakar kesimin görüşleri' şeklinde ele alınmaması gerektiğini belirterek, HDP içerisinde "o kesimi temsil eden" birçok arkadaşlarının partinin en yetkili organlarında yer aldığını söyledi. Tan için disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceğinin sorulması üzerine Baluken, her farklı görüşü dile getirenler hakkında hemen disiplin süreci yürüten bir parti konumunda olmadıklarını vurguladı.