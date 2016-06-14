Demirtaş’tan Altan Tan’a: HDP yol ayrımındadır diyenler kusura bakmasın, kendileri yol ayrımındadır!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “Kürt siyasetinde bir yol ayrımındayız şu an. Bu savaş stratejisi devam ederse ve ağırlıklı sol, sosyalist, seküler söylem devam ederse farklı oluşumlar olabilir" sözlerine yanıt verdi. Demirtaş, “HDP yol ayrımındadır diyenler kusura bakmasın, kendileri yol ayrımındadır. HDP’nin yolu, çizgisi bellidir. Çizgimiz olduğu yerde” diye konuştu.

Tan, son dönemde artan terör saldırıları ve bölgedeki operasyonlarla çözüm sürecinde gelinen noktaya ilişkin olarak, "Kürt siyasetinde bir yol ayrımındayız şu an. Çatışma, iç savaş, devrimci halk savaşında ısrar edenlerle buna karşı olup demokratik mücadeleyi seçenlerin bir yol ayrımı olacak" demişti. "PKK'nin yeniden şiddet sarmalına girmesinin hiçbir izahı yok" diyen Tan, "Bu savaş stratejisi devam ederse ve ağırlıklı sol, sosyalist, seküler söylem devam ederse farklı oluşumlar olabilir" diyerek HDP dışında yeni bir parti kurulabileceğine işaret etmişti.

HDP İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Demirtaş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Muhammed Ali’nin cenaze törenine katılmak için iki trilyon harcamış. Sonuç? Fiyasko.

“ABD’li Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanacağını sanıyor. Böyle kör. Siyasi kör. Kimse onunla yan yana durmak istemiyor.

“Bir seri katil yakalanıyor, polisler onunla kol kola fotoğraf çektiriyor. Emniyetin yarısı bunlardan.

“HDP yol ayrımındadır diyenler kusura bakmasın, kendileri yol ayrımındadır. HDP’nin yolu, çizgisi bellidir. Çizgimiz olduğu yerde.”