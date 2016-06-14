HDP'li Altan Tan'dan Demirtaş'a 'yol ayrımı' cevabı: Benim yapmak istediğim çok net...

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "HDP bir yol ayrımında" açıklaması sonrası isim vermeden kendisini eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Biz bir yol ayrımında değiliz. Demişse bir arkadaşımız o da demek ki yolunu belli etmiştir" sözlerine yanıt verdi. "Şiddet ortamı bitmeden HDP'nin alanı daralmaktadır" diyen Tan, "HDP bu savaşı istemedi, bu kavgayı istemedi ama bu savaşın ortasında kaldı. Dolayısıyla ihtiyaç budur. Bugün aranan yapılması gereken budur. Benim yapmak istediğim çok net" yanıtını verdi.

Altan Tan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin adım adım büyük bir kaosa ve krize kanlı ve karanlık bir iç savaşa doğru sürüklenmekte olduğunu" savunarak, "bu noktada aklı selim insanlara büyük görevler düştüğünü" söyledi.

Altan Tan, "bir bütün olan Kürt siyasi partileri, çevreleri ve siyasetçilerinin de bir yol ayrımında olduğunu" kaydederek, şunları söyledi:

“Şiddet, çatışma ve topyekûn savaş ile demokratik ve meşru siyaset arasına nihai bir tercihte bulunmak gerekmektedir. Çare ve çözüm tüm etnik, dini, mezhebi, sınıfsal ve ideolojik farklılıkları birlikte barış içinde yaşatmayı hedefleyen demokratik, barışçıl, legal ve vesayetin olmadığı bir siyaset olmalıdır. Siyaset susmalı fikirler ve siyasi projeler ortaya konulmalı ve konuşulmalıdır. Bu amaç doğrultusunda bugün yapılması gereken derhal hak ve adaletleri öne çıkaran yeni adil bir demokratik Türkiye perspektifi ortaya koymak ve bu çerçevede birliktelik ve hukuk oluşturmaktır. Son günlerde açıklamalarımla ilgili spekülatif değerlendirmelerim muhatabı değilim. İçinde tüm farklı çevrelerin olacağı bir demokrasi bloğu ancak ülkedeki tansiyonu düşürerek toplumsal uzlaşmayı ve barış iklimini sağlayabilir. Bundan önce yaptığım gibi bundan sonra da siyasi çalışmalarıma devam edeceğim."

Bir gazetecinin açıklamasından ne anlaşılması gerektiğini sorması ve Demirtaş'ın isim vermeden kendisine yönelik "Yol ayrımında olan biz değiliz. Yolunu şaşıranlar kendilerini bulacaktır" sözlerini anımsatması üzerine Altan Tan, "Şiddet ortamı bitmeden HDP'nin alanı daralmaktadır. HDP bu savaşı istemedi, bu kavgayı istemedi ama bu savaşın ortasında kaldı. Dolayısıyla ihtiyaç budur. Bugün aranan yapılması gereken budur. Benim yapmak istediğim çok net" cevabını verdi.