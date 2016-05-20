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Politika

HDP Sözcüsü: Dokunulmazlık teklifini AYM'ye götürmek için kaç CHP'li destek verecek göreceğiz?

HDP'nin AYM'ye iptal başvurusu yapabilmesi için 52'nin milletvekilinin daha imzası gerekiyor

20 Mayıs 2016 22:05

AKP'nin getirdiği odağın HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkları kaldırma teklifi önerisinin 376 oyla ‘referandumsuz kabul’ edilmesinin ardından HDP ilk değerlendirmesini yapmak için toplandı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunun yapılabilmesi için 52 milletvekili gerekmesine ilişkin olarak "AKP ve MHP ile birlikte hareket eden en az 20 CHP’li milletvekili çıktı. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için kaç CHP'li var göreceğiz?" açıklaması yaptı. 

Hakkında fezleke bulunan milletvekilleri için yasal süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra başlayacak

Dokunulmazlık teklifinin 376 oyla kabul edilmesinin ardından HDP'de hareketli saatler yaşandı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, konunun grupta değerlendirileceğini belirterek "Hafta sonu da MYK var; orada ele alacağız" dedi.
Bilgen Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "AKP ve MHP ile birlikte hareket eden en az 20 CHP li miletvekili çıktı. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için kaç CHP'li var göreceğiz?"

Ayhan Bilgen kararın kendileri için meşruiyetinin olmadığını söyledi. Bilgen, "Bizim açımızdan meşruiyeti olmayan bir tablodur. Toplumsal muhalefetin daha güçlü, daha etkili biçimde -Ankara'daki çıplak gerçeği de görerek- bundan sonra iradesini ortaya koyması gerekir. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. Bilgen gelişmenin, oylamada ikiye bölünen CHP içinde de bir tartışma yaratacağını vurguladı. Bilgen, şöyle konuştu: "Bu fotoğraf tahammülsüzlüğü gösteriyor. AKP, CHP, MHP için siyaset üzerinden çözüm bulma arayışlarının bir anlam ifade etmediğini gösteriyor. Kendileri için ifade, örgütlenme özgürlüğü ve siyasal yollarla çözümün zorlanmasının bir karşılığı olmadığını gördük. Ama demokratik siyaseti güçlendirecek tek yer parlamento değildir." HDP Sözcüsü Bilgen, toplumu "seferberlik havasında mücadeleye" çağırdı.

 

Pervin Buldan: Diz çökmedik size dert olsun

 

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan da Twitter hesabından, idam sehpasında "Diz çökmedik size dert olsun" diyen Dersim İsyanı önderlerinden Seyit Rıza'nın sözüyle HDP'lilerin toplu fotoğrafını paylaştı.

İdris Baluken: CHP darbeye “evet” dedi

 

HDP'li İdris Baluken ise karar sonrası yaptığı açıklamada CHP darbeye evet dediğini ifade etti. Baluken, "Seni Başkan Yaptıracağız" mesajı verdi. Hayırlı olsun..." dedi.

 

 

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