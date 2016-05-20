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Politika

CHP’li Tanrıkulu: Dokunulmazlık oylamasında ‘evet’ diyenler tarihi bir yanlışa imza attılar!

"Meselenin dokunulmazlık ve terör olmadığı çok açık idi"

20 Mayıs 2016 21:26

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına Twitter'dan tepki gösterdi. Tanrıkulu, "TBMM'de dokunulmazlık oylamasında ‘evet' diyenler tarihi bir yanlışa imza attılar. Meselenin dokunulmazlık ve terör olmadığı çok açık idi" ifadelerini kullandı.

Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifin tamamı için yapılan oylamada 376 evet, 140 hayır oyu verildi. 5 milletvekili çekimser oy verirken, boş oy sayısı 7, geçersiz oy sayısı 3 oldu. 1. madde oylamasında da 373 evet, 138 ret, 3 geçersiz, 8 çekimser, 9 boş oy çıkmıştı. 2. madde 374 evet, 136 hayır, 4 çekimser, 11 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi. Böylece dokunulmazlıkların kaldırılmasında referandum sınırı olan 367 aşılmış oldu. 367 sınırının geçilmesinde 20'ye yakın CHP'li milletvekilinin  "Evet" yönünde oy kullanması etkili oldu. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan  isterse değişiklik teklifini referanduma götürecek. Ancak Erdoğan’ın anayasa değişikliği teklifini referanduma götürmesi beklenmiyor.

Tanrıkulu'nun mesajı şöyle:

 

 

 

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