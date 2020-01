HDP'li Demirtaş: İki buçuk parti bir araya geldi; fazlalık olan biz değil, faşist zihniyet!

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda 376 'evet' oyuyla kabul edilmesiyle ilgili olarak konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aleni bir şekilde diktaya giden yolda Saray'ı güçlendirmek adına yapılan hamleyi kabul etmemizi beklememelidir. Bugün 2,5 parti bir araya gelerek yasayı onaylamış oldu" diye konuştu. "AKP-CHP ve yarım parti MHP ile gerçekleşen darbeyi durdurmak için daha çok olanak var" diyen Demirtaş, "Şu gördüğünüz parlamento faşistlere ait değildir. Fazlalık olan biz değil, faşist zihniyettir" görüşünü dile getirdi.

Eş Başkan Figen Yüksekdağ da "Onlar açısından son perde olabilir, bizim için mücadele daha yeni başlıyor. Onlar tarihe bu yüz karasıyla geçecekler. Bir kere daha demokrasiyi katletme suçu eklenecekler listeye. Biz direnenler, bugünden sonra bu demokratik direnişi her yerde daha da güçlendireceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda 140 'hayır' oyuna karşı 376 'evet' oyuyla kabul edilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Figen Yüksekdağ'ın konuşmaları şöyle:

Geride bıraktığımız 10 ay boyunca siyasi iktidar tarafından despotizme, savaşa, şiddete ve kaosa boğulduk. Bu dayatma içerisinde gidilen seçim dayatmadır.

Geçici teklifin hazırlanma sürecinde demokratik anlayışı çok açık şekilde gördük. Önce genel seçimlerin sonucu tanınmadı. İradeye saygı duyulmadı. 1 Kasım’da dayatılmış şekilde halklar dayatılmış şekilde götürüldü sandıklara.

"Darbeci siyasetin son perdesi"

Başbakanı, kabineyi görevden aldı. HDP’nin milletvekillerini hedefleyen dokunulmazlıkların kaldırılması karşımıza çıktı. Bu darbeci siyasetin pratiğinin son perdesi oynandı. Onlar açısından son perde olabilir, bizim için mücadele daha yeni başlıyor.

Onlar tarihe bu yüz karasıyla geçecekler. Bir kere daha demokrasiyi katletme suçu eklenecekler listeye. Biz direnenler, bugünden sonra bu demokratik direnişi her yerde daha da güçlendireceğiz.

"Siyasi etiğe aykırı"

Meclis’teki üç siyasi parti 376 oyla dokunulmazlıkların kaldırılmasına, anayasaya aykırı, siyasi etiğe aykırı bu yasanın onaylanması konusunda uzlaştı. Siyasi haritanın daha da netleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye tutarlı bir şekilde demokrasiden yana olanlar, direnenler; karşı çıkanlar olarak ikiye ayrıldı. O 376 oyu veren milletvekillerinin bir kısmı AKP ve destekçisi MHP olmak üzere baskıcı rejimi pekiştirmek ve bundan sonraki süreçte bu rejimin devamını sağlamak konusunda uzlaştılar.

"HDP ana muhalefetin odağı haline geldi"

Açık bir saldırı hareketi içerisine girdiler, zorla bu siyasi baskıya yönlendirdiler. Dışındaki milletvekilleri de bu dayatmaya boyun eğdiler. HDP, bu tablo içerisinde direnen tek demokratik güçtür. HDP bu meclis çatısı altında ve yaşam alanlarında demokrasinin ana muhalefetin odağı haline gelmiştir.

Bugünden sonra ana muhalefet odağının geliştirilmesi süreci başlamıştır. Asla tek bir adım atmadık geriye, ileriye kararlı ve sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Halkımızın iradesi, demokratik değişim gücü bizden yana. Onlar eskiyen ve köhneyen siyaseti temsil ediyorlar. İleride utanacakları bir sonuca imza attılar. Gelecek bizimdir.

"Direnenler kazanacak"

Bizler bu oylama yapılmadan bu darbe hareketinin, kadın iradesine dönük bir darbe olduğunu söylemiştik. Bakın, bugün Meclis'e getirilen yasalarla kadını yüzyıllar ötesine götürülecek saldırganlık, kadınlara ve Türkiye halklarına dayatılıyor. Bizler bu tasfiye operasyonu, darbe hareketi karşısında kadınıyla erkeğiyle bütün Türkiye halklarıyla birlikte direnmeye devam edeceğiz. Görecekler ki direnenler kazanacak.

"Demirtaş: 2,5 parti bir araya geldi"

Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Az önce de grubumuzla değerlendirdik. Hiçbir arkadaşımız mahkeme veya savcılıkların davetine gönüllü olarak gitmeyeceklerdir. Aleni bir şekilde diktaya giden yolda Saray'ı güçlendirmek adına yapılan hamleyi kabul etmemizi beklememelidir. Bugün 2,5 parti bir araya gelerek yasayı onaylamış oldu.

Bütün Türkiye, en azından vicdanı olanlar bu darbe sürecine hukuk dışı ahlak dışı ittifakı net bir şekilde görmüştür. Bizi normal olağan bir yargılama sürecine davet etmiş olsalardı çekinmezdik. Adil bir yargılanmanın gerçekleşeceğine inansak aklanamayacağımız hiçbir suçumuz olmadığı için yargılanırdık. Adli yargılanma olacakmış gibi bir aldatmacaya da biz figüran olmayacağız. İfademizi almak isteyenler bizi zorla götürecekler.

"AKP, CHP, yarım parti MHP..."

Bunların hepsi bir siyasi krizdir, hukuk yok çünkü ortada. Tıpış tıpış gitmeyeceğiz. Bizi ifadeye çağırmak isteyen savcı hakime şimdiden sesleniyorum, ya tutuklama ya yakalama kararı çıkaracaksın. Bu oyuna alet olmayacağız. Mücadele daha yeni başladı. AKP-CHP ve yarım parti MHP ile gerçekleşen darbeyi durdurmak için daha çok olanak var.

"Gördüğünüz parlameno faşistlere ait değil"

Şu gördüğünüz parlamento faşistlere ait değildir. Fazlalık olan biz değil, faşist zihniyettir. Burada birilerine yer olmayacaksa faşizme ve ırkçılığa yer yoktur. Bizi buradan kovmaya çalışan zihniyet bilsin ki fazlalık olan sizsiniz. Biz atanan memurlar değil, halk iradesini koruyoruz. Her şeyini sattığınız koltuklarınızı korumak için burada değiliz biz. Sonuna kadar sürdüreceğiz. AYM'ye iptal ve bireysel başvuru olmak üzere sonuna kadar kullanılacak imkanlar.

“Saray’ın ucuz kasaba polisi...”

Tabii ki bize yönelik her hamlenin karşılığını görecek, hele Saray'daki ucuz kasaba polisi aklından çıkarmasın. Sanki biz terk edeceğiz, o da başkanlığa ulaşacak. Öyle olmayacak, biz alanları ona dar etmeye devam edeceğiz. Biz demir leblebiyiz. Bizi her çiğnediğinde dişlerin dökülecek, halkı ısıracak diş kalmadığı sürece bu devam edecek. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz. İlk turda da CHP'nin oylarıyla yüksek çıktı. Aleni bir CHP desteğiyle oldu. Gözaltına alınan her arkadaşımız CHP'nin desteğiyle bu uygulamaya maruz kalmış olacak. Meclis'te tek bir muhalefet partisi kaldı, HDP'dir o da.

“52 cesur yüreğe ihtiyacımız var”

Bizim AYM'ye iptal başvurusu için 52 milletvekiline ihtiyacımız var. Bizim sunacağımız dilekçeye imza atsınlar. Dava açmaya yetmiyor bizim sayımız. 52 cesur yürek var mı onu da önümüzdeki hafta imzaya açıldığında göreceğiz.