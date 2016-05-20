Dokunulmazlıkların teklifinin kabulünden sonra HDP'den değerlendirme toplantısı

Hedefinde HDP’nin olduğu dokunulmazlık teklifinin 376 oyla kabul edilmesinin ardından parti ilk değerlendirmesini yapmak için toplandı. Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başkanlığında toplanan kapalı grup, sürece ilişkin ilk değerlendirmeleri yapacak.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Meclis'te AKP'nin getirdiği dokunulmazlık teklifinin ikinci tur oylamasında kabul edilmesinin ardından HDP, durum değerlendirmesi yapmak için toplandı.

Teklifin geçmesinin ardından nasıl bir politikanın izleneceği de sıcağı sıcağına masaya yatırılacak. İlk değerlendirme toplantısının ardından bir basın açıklamasının da yapılması bekleniyor.

İlk değerlendirme toplantısı şu saat itibariyle devam ederken, yarın HDP, hafta sonu da hem Parti Meclisi hem de Merkez Yürütme Kurulu toplanacak ve bu bu süreçten sonra izlenilecek politikalar üzerinden tartışmalar yürütülecek.