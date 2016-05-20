Dokunulmazlıkların teklifinin kabulü sosyal medyada: AKP-CHP-MHP koalisyonuyla 1994'e yolculuk!sosyal medyada: AKP-CHP-MHP koalisyonuyla 1994'e yolculuk!

Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifin tamamı için yapılan oylamada 376 evet, 140 hayır oyu verildi. 5 milletvekili çekimser oy verirken, boş oy sayısı 7, geçersiz oy sayısı 3 oldu. 2. madde 374 evet, 136 hayır, 4 çekimser, 11 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi. 1. madde oylamasında da 373 evet, 138 ret, 3 geçersiz, 8 çekimser, 9 boş oy çıkmıştı. Böylece dokunulmazlıkların kaldırılmasında referandum sınırı olan 367 aşılmış oldu. Teklifin tamamına yönelik oylama işlemine geçildi. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan isterse değişiklik teklifini referanduma götürecek. Ancak Erdoğan’ın anayasa değişikliği teklifini referanduma götürmesi beklenmiyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması sosyal medyada da büyük tepki topladı.

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