HDP: Ankara failinin taziyesine gitmek onaylamak anlamına gelmez; ölümlerin arasında ayrım yapmıyoruz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Van Milletvekili Tuğba Hezer'in Ankara bombacısının taziye çadırına gitmesini değerlendirirken insan ölümleri arasında ayrım yapmadıklarını ve İnsan Hakları Heyeti'yle birlikte patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakmaya gittiklerini belirtip "Cenaze geride kalanların acısıdır, her katıldığınız cenazede söylenenlerin ortağı olmazsınız. Ölenlerin kimliğine bakmadan geride kalanların acısını paylaşmak onaylamak anlamına gelmez" dedi.

HDP Van Milletvekili Tuba Hezer'in Ankara bombacısının taziye evine gitmesini eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Masum insanları öldüren bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak, insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Etnik bir kutuplaştırma çabası içinde olanların, milletimiz, yasıyla alay edenlerin bu oyununa gelmeyecektir" demişti.

Radikal'in haberine göre, Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını gerçekleştiren Abdulbaki Sömer'in taziyesine giden HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer'e bir çok kesimden sert eleştiriler yöneltirken HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

RS FM'e konuşan Bilgen, Hezer'in taziye evine gitmesine tepki gösterenlere, "Ölenlerin kimliğine bakmadan geride kalanların acısını paylaşmak onaylamak anlamına gelmez" diye yanıt verdi.

Bilgen'in açıklamaları şöyle:

"Cenaze törenleri geriye kalanların acısıdır. Konuya geride kalanların psikolojisi üzerinden bakmak gerekir. O eylemi onaylamak Ankara'dakilerin acısına duyarsız olmak gibi ele alınmamalıdır. Ölenlerin kimliğine bakmaksızın ölenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Olaya insan hakları bağlamıyla yaklaşıyoruz. Oradaki bir arkadaşımızın acıyı paylaşması bu insanların niye bu kadar kolay ölüme gidiyor olmalarıyla ilgilidir. Öfkeyle sergilenen tavırları anlamaya çalışmak asla onaylamak anlamına gelmez. Her katıldığınız cenaze ortamındaki söylemlerin ortağı olmazsınız. Eğer gerçekten ölümlerden rahatsızlık duyuyorsak, asker polis, sivil, Kürt gençler ölmesin istiyorsak, Ankara'daki de 4 yaşındaki çocuk, Diyarbakır'da Cizre'de 3 aylık çocuklar ölmesin istiyorsak bu sorunların barışçı çözümüne dair ısrarlı davranmak zorundayız."

Taziye çadırındakilere operasyon

HDP'nin Türkiyelileşme politikasının çöktüğü yönündeki değerlendirmelere karşı Çıkan Bilgen "O vekilimiz üzerinden 3 aydır yaşanan dramı örtmeye çalışmak siyaseten doğru değil. Biz insanların duygusal tepkileri üzerinden değil, kimsenin ölmemesi için çözüm üretmek zorundayız" dedi.

Medyayı da suçlayan Bilgen şöyle devam etti: "İnsan ölümlerinin arasında ayrım yapmıyoruz. İnsan Hakları Heyeti olarak patlamanın yapıldığı yere karanfil bırakmaya gittik. Ama bir medya sansürü ile karşı karşıyayız. Oradaki cenazenin haber olduğu kadar, bizim bu ziyaretimiz de haber olacak mı acaba? Neden orası o kadar cımbızlanıyor da bizim ziyaretimiz haber yapılmıyor. Bizi Türkiye'nin Batı'daki acılarını paylaşma konusunda görmek istemeyen, bizi marjinalize etmek isteyen bir yaklaşım mı egemen medyada?"