T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu: Masum insanları öldüren bir katilin taziyesine katılmak insanlığa karşı en büyük ihanettir

"Tarih de millet de bizden yanadır"

23 Şubat 2016 23:39

HDP Van Milletvekili Tuba Hezer'in Ankara bombacısının taziye evine gitmesini eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Masum insanları öldüren bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak, insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Etnik bir kutuplaştırma çabası içinde olanların, milletimiz, yasıyla alay edenlerin bu oyununa gelmeyecektir" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"Terörü kınamayanları bir tarafa bir tarafa, HDP'nin bir milletvekili vatandaşlarımızın canına kasteden terörist için taziyeye gitti. Masum insanları öldüren bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak, insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Etnik bir kutuplaştırma çabası içinde olanların, milletimiz, yasıyla alay edenlerin bu oyununa gelmeyecektir. Bu coğrafyada Türkmenlerin de, Kürtlerin de, Arapların da en büyük dostu Türkiye Cumhuriyetidir. Tarih de millet de bizden yanadır."

 

 

ETİKETLER

taziyeankarabombahdpdavutoğluahmet

İlgili Haberler

Ankara bombacısı için kurulan taziye evine HDP'li milletvekili de gitti

Taziyeye dün de HDP Van Milletvekili Tuba Hezer ile DBP, HDP ve MEYA-DER yöneticilerinin yanı sıra bini aşkın kişi katıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24