Davutoğlu: Masum insanları öldüren bir katilin taziyesine katılmak insanlığa karşı en büyük ihanettir

HDP Van Milletvekili Tuba Hezer'in Ankara bombacısının taziye evine gitmesini eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Masum insanları öldüren bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak, insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Etnik bir kutuplaştırma çabası içinde olanların, milletimiz, yasıyla alay edenlerin bu oyununa gelmeyecektir" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Terörü kınamayanları bir tarafa bir tarafa, HDP'nin bir milletvekili vatandaşlarımızın canına kasteden terörist için taziyeye gitti. Masum insanları öldüren bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak, insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Etnik bir kutuplaştırma çabası içinde olanların, milletimiz, yasıyla alay edenlerin bu oyununa gelmeyecektir. Bu coğrafyada Türkmenlerin de, Kürtlerin de, Arapların da en büyük dostu Türkiye Cumhuriyetidir. Tarih de millet de bizden yanadır."