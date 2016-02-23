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Ankara bombacısı için kurulan taziye evine HDP'li milletvekili de gitti

Taziyeye dün de HDP Van Milletvekili Tuba Hezer ile DBP, HDP ve MEYA-DER yöneticilerinin yanı sıra bini aşkın kişi katıldı

23 Şubat 2016 10:50

Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen TAK'ın ismini açıkladığı Abdulbaki Sömer (Sönmez) için Van'da taziye evi kuruldu. Taziyede konuşan abi Nuri Sömer, fotoğrafın 2005 yılından sonra kayıplara karışan kardeşine ait olduğunu söyledi. TAK, eylemcinin ismini Abdulbaki Sönmez diye açıklamıştı. Ancak ailenin soy isminin Sömer olduğu belirtildi. Taziyeye dün de HDP Van Milletvekili Tuba Hezer ile DBP, HDP ve MEYA-DER yöneticilerinin yanı sıra bini aşkın kişi katıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı, Suriye'den sızan YPG mensubu Salih Neccar'ın işlediğini açıklamıştı. TAK ise 3 gün sonra, saldırıyı, üyeleri Abdülbaki Sönmez'in gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Bu açıklama üzerine Sömer'in Van'daki babası Musa Sömer soruşturma kapsamında Ankara'ya götürüldü. DNA örneği alınan baba Sömer'in tanık olarak verdiği ifadede 'saldırgan' olarak yayınlanan fotoğraftaki kişinin oğlu olduğunu söylemişti.

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