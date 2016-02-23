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Ankara bombacısı Abdulbaki Sömer, 42 gün önce Ankara Otogarı'nda görüntülenmiş

Saldırgan, Otogar'da Kutbettin Onur tarafından karşılanmış

23 Şubat 2016 09:42

DNA incelemeleri sonucu Ankara saldırısının faili olduğu kesinleşen Abdulbaki Sömer'in eylemden 42 gün önce Ankara Otogarı'nda olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Abdulbaki Sömer, 17 Şubat’taki bombalı saldırı öncesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, Kutbettin Onur tarafından karşılanıyor. Sömer’in intihar saldırısından 42 gün önce Ankara’ya geldiği belirlendi. Kutbettin Okur, saldırıda kullanılan aracın kiralanma işlemlerinde rol almış bir isim.

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