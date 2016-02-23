İşte Ankara saldırısındaki bomba düzeneğinin hazırlandığı ev

28 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara'daki bombalı saldırıda kullanılan araçtaki bomba düzeneğinin Eskişehir yolunda, inşaat halindeki bir evde hazırlandığı ortaya çıktı. Bombalı katliamın failinin de DNA incelemesiyle Van doğumlu Abdulbaki Sömer olduğu kesinleşti.

Ankara'da 17 Şubat’taki askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmada, 21 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık, 14 şüpheliyi tutuklama talebiyle Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk ederken, tutuklamaya sevk yazısında, saldırının nasıl planlandığını detaylı olarak anlattı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, saldırıdan önceki trafik şöyle:

Turgut Kahraman, Mustafa Bulut, Murat Karacan, Hüseyin Gökduman, Metin Cura ve Serdar B., kurdukları çete sayesinde sahte belgeler düzenleyerek araç kiraladıktan sonra düşük fiyatla satıyordu. Ankara saldırısında kullanılan araç da bu şekilde çete üyeleri tarafından Tuncay U.’ya ait araç kiralama şirketinden başkasına satılmak üzere kiralandı.

Baran kod adlı örgüt üyesi, PKK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen Metin Arslan’a araç bulması için talimat verdi. Arslan, firari Avsan ile temasa geçerek, eylemde kullanılan 34 KK 0340 aracı 12 bin liraya satın aldı ve Lice kırsalına götürdü. Arslan, burada Erhan kod adlı İshak Özcaptu’dan (Porsipi) aldığı talimatlar doğrultusunda aracı Ankara Ulus Meydanı’nda şüphelilerden Kutbettin Onur’a teslim etti.



Kutbettin Onur, şüpheliler Hayrettin Tomak ve Hüseyin Karadaş tarafından kırsala götürülerek, eylem talimatı veren Baran kod adlı Mehmet Doğan, Erhan Kod adlı İshak Özçaptu (Porsipi), Hoca ve Şirin kod adlı kişilerle görüştürüldü. Örgüt yöneticileri Kutbettin Onur’a, “15-20 gün içinde bir kişiyi göndereceklerini ve kendisinin çalıştığı Eskişehir yolundaki inşatta kalacağı” söylendi.

Bomba inşaatta hazırlandı

Abdulbaki Sömer, AŞTİ’den Kutbettin Onur’u aradı ve onun çalıştığı inşaatta kalmaya başladı. Şüpheliler Ahmet Karaman ve Muharrem Canikli, bomba malzemelerini inşaata getirdi.

Şüpheli Kutbettin Onur ve bombacının, olay tarihi ve öncesinde saldırı bölgesinde başka bir araçla çok sayıda keşif yaptıkları anlaşıldı.

Vanlı babayla DNA eşleşti

Savcılık sevk yazısında eylemcinin kimliğine ilişkin ‘Zinar Kod adlı Abdulbaki Somer (Sömer) veya Ali Kod adlı Salih Necar’ ifadeleri kullanıldı. TAK’ın, eylemi kendi üyeleri Van doğumlu Abdulbaki Sönmez’in (Sömer) yaptığını açıklaması üzerine baba Musa Sömer’den DNA incelemesi için kan örneği alındı. DNA sonucu dün sabaha karşı belli oldu ve Musa Sömer ile cesetten alınan örnekler eşleşti.

BURADA KALMIŞ

Ankara'da askeri servise yönelik bombanın hazırlandığı inşaat halindeki ev ilk kez Hürriyet tarafından görüntülendi. Saldırıda kullanılan bombalı araç da evin bahçesinde hazırlandı. Ev, bombalı eylemin gerçekleştirildiği Merasim Sokak’a 45 km. mesafede. Bir sitede kaba inşaatı tamamlanmış 10 numaralı dubleks villada işçiler kalıyor. Bombalı saldırının en önemli isimlerinden Kutbettin Onur geçen hazirandan bu yana inşaatta çalışıyordu. Onur’un kullandığı 10 numaralı evi dün gezdik. Bir odada iki ranza var. Evde bulgur, makarna gibi yiyecek maddeleri de bulunuyor. İnşaatta sıva işçisi olarak çalışan Kudbettin Onur’un izin günlerinde de yine komşu inşaatlarda çalıştığı anlatılıyor.

Şantiyedeki bir görevli şunları anlattı:

“Kutbettin Onur isimli kişi geçen haziran ayında beri bu evde kalıyordu. Geçen ay yanına Suriye’li olduğunu söylediği bir kişi geldi. Kısa bir zaman önce, Kudrettin’i yolda gördüm. ‘Ekibin nerede’ diye sordum. ‘Daha ekibimi getirmeye gideceğim’ demişti. ‘Yanındaki kişi kim’ diye sordum. Suriye’li bir misafir’ dedi. Anormal bir durumları yoktu. Emniyet görevlileri patlamadan sonra gelip evde inceleme yaptılar. Evde çok sayıda piknik tüpün parçalanmış halde olduğunu gördüm. Polis benim de tanık olarak ifademi aldı.”