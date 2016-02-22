Kurtulmuş: Ankara saldırısındaki canlı bombanın ismi başka olabilir, bu gerçeği değiştirmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1 Kasım seçimlerinin ardından ilk kez bugün toplanan Bakanlar Kurulu adında Ankara saldırısıyla ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş "Ölen canlı bombanın kimliği netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Soruşturma savcılık tarafından devam ettiriliyor. İsminin başka olması meselenin gerçeğini değiştirmez" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomik gelişmesiyle birlikte enerji ihtiyacının arttığını belirtirken "Türkiye'nin kömür üretiminin arttırılması ve özellikel enerji konusunda termik santraller önemli bir kaynak gibi görülüyor" dedi.

Ekonomik planlamalar hakından konuşan Numan Kurtulmuş, tasarrufların arttırılması ve ihracat pazarının genişletilmesi konusunda tartışmalar yapıldığını söyledi.

Terörle mücadelede gerekli tedbirleri alacaklarını söyleyen Kurtulmuş, "Aslolan mesele devletin kurum ve kuruluşları bu tedbirleri alırken vatandaşların duyarlı olması gerekir" dedi.

Numan Kurtulmuş açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’nin yasa dışı göç bakımından da sadece üzerinden geçilen ülke olma dışında, ekonomik gelişme göz önüne alındığında hedef haline geldiğini görüyoruz. Bu çerçevede sadece 2015 yılı içinde 146 bin 485 yasa dışı göçmeni yakaladığını biliyoruz.

Biliyorsunuz, Türkiye bir taraftan ekonomik gelişmesiyle enerji talebi artıyor. Bölgemizdeki gelişmeler dolasıyıla enerji bakımından kendisine yeterli hale gelmesi güvenlik meselesi haline geliyor. Türkiye’nin doğalgazda yüzde 71 dışa bağımlıdır. Bu çerçevede tedarik esnekliğinin sağlanması, depolama çalışması, Türkiye’nin kömür üretimin artırılması özellikle termik santraller önemli bir kaynak görülüyor.

Bu konuların her birisiyle ilgili bakan arkadaşlarımız gerekli katkılarda bulundular.

Ekonomide, bildiğiniz gibi küresel ekonomide önemli gelişmeler var. Görüşler ifade edildi. Jeopolitik gerginlikler, FED’in faiz artışıyla beraber gelen dalgalanma yakın planda anaakım gelişmeleler olarak değerlendirildi. Türkiye ekonomisinin yapısı olarak sağlam alanları olduğu gibi, TL’nin değer kaybı gibi Türkiye’de de olduğu, tasarruflarımızın azlığı ve tasarrufların artırılmasının şart olduğu ve ihracat pazarlarımızın genişletilmesi konusunda uzun tartışmalar yapıldı.

Bundan sonraki ekonomik reformlar üç ayak üzerinde oturacak, makro, mikro ve AB uyum reformları çerçevesinde olacak.

Dış ilişkilerle ilgili gelişmeleri de görüştük. Son derece hızlı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye birçok alanda dış sorunlarla karşı karşıya. Sürekli dış politikada sorunlarla kaldığı ortada. Özellikle göç sorununa karşı ortak eylem planına yönelik yürütmemiz önemlidir. Bunun için Türkiye’nin vize serbestliği anlaşması 2016’nın Ekim ayında yapacağız.

İfade ettiğim yasa dışı göçle ilgili olarak yaptığımız çalışmalarda önemli azalmalar gördük. Bu çerçevede Türkiye’nin yasa dışı göç konusunda NATO’nun desteği önemli olacaktır. Hem Ege’de hem Türkiye-Suriye sınırında istihbarat faaliyetleri içeirisnde olması kararlı iş birliğini artıracak bir tavır olacaktır. Türkiye’nin ABD ile ilgili olan gelişmeler, Suriye ile ilgili görüş farklılıklar, Suriye ve Irak’taki siyasal gelişmeler, Kıbrıs ve Filistin’deki gelişmeler önemli konular oldu.

Bu dört konu Bakanlar Kurulumuzun gündemini teşkil etti. Türkiye bütün meseleleri en ince detayına kadar takip ederek ulusal menfaatlerin korunması bakımından üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor.

Biz hükümet adına resmi açıklamayı yaparken elimizdeki net bilgilerle hareket ederiz. Her sözü kamuoyunu bilgilendirmek açısından sorumluıluk kabul ederiz. Kendi ortaya koyduğu bilgiler bakımından buradaki parmak izlerinden şahsın kimlik bilgileri o şekilde tespit edildi. Mardin’den girdiği, PYD bölgesinden girdiği çok açık olarak bir durumla karşı karşıyayız. Bizim elimizdeki bilgi buydu. Şimdi bu kişinin aslında isminin başka olup olmadığı şu anda devam etmekte olan savcının görev alanı içindedir. Bizim de bilgilerimiz, kimlik bilgilerinin teyit edilmesi bakımından savcılık resmi açıklamayı yapacaktır. Net olan bu bombayı patlatan kişi PYD bölgesinden girmiştir. İzmir’den kiralanıp, İstanbul ve Diyarbakır’a götürülmesi, Ankara’ya götürülmesi nettir.

Yaklaşık 20’nin üzerinde kişi gözaltına alındı bi rkısmı tutuklandı. Aradaki ilişkiler itibariyle aşağı yukarı olayı bütün yönleriyle olay ortadadır. Ölen canlı bombanın kimliği netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Soruşturma savcılık tarafından devam ettiriliyor. İsminin başka olması meselenin gerçeğini değiştirmez.

Eğer böylesine bir saptama söz konusuysa bu eylemin ne kadar art niyetli olduğunu ortaya koyar. Bizim resmi bilgileri ortaya koymak gibi sorumluluğumuz var.

Terörle mücadelede hiçbir detay atlanmadan son derece ciddi bir koordinasyonla uygulanması şart. Fransa, ABD de aynı şeyi yaşadı, diğer bütün ülkeler de aynı şeyi yaşıyorlar. Bizim bir numaralı meselemiz ulusal birlik sağlamamızdır. Herkesin, medyanın, vatandaşların aynı şekilde siyasilerin ortak bir tek kanaatte olması lazım ki terör odakları şer odaklarıdır. Hepsi bu milletin düşmanıdır. Hepimizin ortak çizgide buluşması gerekiyor.

Ankara’da niye Merasim Sokak’ta bu saldırıyı düzenlediler? Türkiye’yi terörle mücadele edilemez şekilde göstermek için bunu yaptılar. İnşallah Ankara’da gerekli tedbirleri alacağız. Korunması öncelikli binalar, şahıslar tabii ki var. Bunların hepsi teferruattır. Aslolan mesele devletin kurum ve kuruluşları bu tedbirleri alırken vatandaşların duyarlı olması gerekir.

Bu Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelmedi. Artvinliler de rahat olsunlar. Biz hükümet olarak çevreye karşı zarar verilmemesi için tedbir alırız. ÇED raporlarının da kapalı olarak faaliyette bulunmasına izin verilmiştir. Çevreye zarar verilmemesi şeklinde izin verilmiştir.

Öncelikle ateşkesin sağlanacak olmasını olumlu karşılıyoruz. Önceki ateşkeslere benzemez, uygulama kabileyi olur. Bu anlaşmaya göre 6 aylık bir müzakere süresi ön görülmektedir. Bir tarafta rejim, bir tarafta muhalif güçler oturacaktır. Geçici hükümetle bir seçim sürece götürülmesi ön görülmektedir. Bu süreçler ümit ederim ki doğru bir şekilde işler.