Ahmet Hakan: Ne işin var senin o taziye çadırında ey HDP'li!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Abdulbaki Sömer için Van'da kurulan taziye çadırını dün ziyaret eden HDP Van Milletvekili Tuba Hezer’e “Soruyorum. Ne işin vardı orada senin?” dedi.

Hakan bugünkü köşesinde, “O taziye çadırına giderek hangi mesajı vermek istedin ey HDP Milletvekili Tuba Hezer? ‘Aferin koçum aferin’ demek mi istedin? ‘Bir canlı bombamız öldü ama daha bin canlı bombamız var’ demek mi istedin? ‘Hepimiz işte bu koç gibi canlı bomba olup masum insanları katletmeliyiz’ demek mi istedin?” diye sordu.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Ey HDP Van Milletvekili Tuba Hezer!” başlığıyla yayımlanan (23 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ankara’nın kalbinde bomba patlatıp terör yapan o cani canlı bomba için kurulan taziye çadırına koşup gitmişsin.

Soruyorum:

Ne işin vardı orada senin?

Ey HDP Van Milletvekili Tuba Hezer!

Canlı bomba olup 28 masum insanın canını alan...

Bu iş için hazırlanmış özel otomobille Ankara’nın kalbine sinsice sokulan...

İşlerinden çıkıp yuvalarına ulaşmak için servis araçlarına binen masum insanları katleden...

Kan döken, terör yapan...

İnsanlıktan çıkan...

Masum insanları katlederek amacına ulaşmayı hesaplayan... Bu caninin, bu alçağın, bu katilin taziye çadırına neden gittin?

O taziye çadırına giderek hangi mesajı vermek istedin ey HDP Milletvekili Tuba Hezer?

“Aferin koçum aferin” demek mi istedin?

“Bir canlı bombamız öldü ama daha bin canlı bombamız var” demek mi istedin?

“Hepimiz işte bu koç gibi canlı bomba olup masum insanları katletmeliyiz” demek mi istedin?

“Aman da ne güzel katledermiş benim aslanım” demek mi istedin?

Söyle!

Ne için gittin?

Neydi maksadın?

Neydi mesajın?

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