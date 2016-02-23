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Kılıçdaroğlu: Teröristin taziye çadırına gitmek vatana ihanettir; kabul etmiyoruz

"Teröre karşı tüm siyasi partilerin açık ve net tutum takınması lazım"

23 Şubat 2016 16:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Abdulbaki Sömer için Van'da kurulan taziye çadırını dün ziyaret eden HDP Van Milletvekili Tuba Hezer ile DBP, HDP ve MEYA-DER yöneticilerini kınadığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu: Teröristin taziye çadırına gitmek vatana ihanettir; kabul etmiyoruz" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Teröre karşı tüm siyasi partilerin açık ve net tutum takınması lazım. Teröristin taziye çadırına gitmek doğru değildir ve vatana ihanettir. Kınıyoruz ve kabul etmiyoruz" diye konuştu. 

 

Ne olmuştu?

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı, Suriye'den sızan YPG mensubu Salih Neccar'ın işlediğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) saldırıyı üstlenerek, üyeleri Abdülbaki Sönmez tarafından bombalı eylemin gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Bu açıklama üzerine Sömer'in Van'daki babası Musa Sömer soruşturma kapsamında Ankara'ya götürüldü. DNA örneği alınan baba Sömer'in tanık olarak verdiği ifadede 'saldırgan' olarak yayınlanan fotoğraftaki kişinin oğlu olduğunu söylemişti. Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise, “Ankara saldırısındaki canlı bombanın ismi başka olabilir, bu gerçeği değiştirmez” demişti.

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