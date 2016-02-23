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Ankara bombacısının taziye çadırına operasyon; 8 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında bombacı Sömer’in abisi Nuri Sömer de bulunuyor

23 Şubat 2016 17:27

Ankara'da 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının faili Abdulbaki Sömer için Van'da açılan taziye evine polis operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Taziye evini HDP Van Milletvekili Tuba Hezer de ziyaret etmişti.

DHA’nın haberine göre; Ankara bombacısı Abdulbaki Sömer için Van’da taziye sürerken polis taziye ziyaretinde bulunanlara operasyon yaptı. Operasyonda aralarında bombacı Sömer’ in abisi Nuri Sömer’ in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İpekyolu İlçesi'ndeki Hacıbekir Mahallesi Esentepe Sokak'taki Esentepe Camii'nin alt katında bulunan taziye ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, evlerinde aranan DBP İl Eşbaşkanları Ökkeş Kava ve Caziye Duman parti binasında bulundu. Polis parti binasının bulunduğu sokağı kapatarak operasyon için beklemeye başlarken, Eş Başkanlar Ökkeş Kava ve Caziye Duman, balkona çıkarak zafer işareti yaptı. Abdulbaki Sömer'in taziyesine katıldığı için hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer de parti binasına geldi. Hezer, danışmanı aracılığıyla gazetecilerle görüşmek istemediğini belirtirken açıklamaların genel merkez tarafından yapılacağını iletti.

HDP'li Tuğba Hezer, daha önce de Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde 27 Ağustos'ta öldürülen 'Destan Rüstem' kod adlı Sıdıka Yıldız'ın 2 Eylül günü Van'da yapılan cenaze töreninde tabutunu taşımış, bu nedenle hakkında 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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