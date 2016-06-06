HDP mitingine bombalı saldırı davası Ankara'ya nakledildi!

Diyabakır’da 5 Haziran’da İstasyon Meydanı'ndaki HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili dava, 'güvenlik' gerekçesi ile Ankara’ya nakledildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 tarihinde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) düzenlediği seçim mitingine yönelik düzenlenen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 400’ü aşkın kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın Ankara’ya nakline karar verdi.

İMC'de yer alan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Fevzi Yıldırım tarafından, 1 Haziran’da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Sanıklar İsmail Kormaz, Mustafa Kılınç, Orhan Gönder, İlhami Balı, Burhan Gök haklarında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli öldürme, nitelikli öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarından Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan 2016/178 esas sayılı kamu davasının CMK’nun 19/2 maddesi uyarınca Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakline, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 24.05.2016 tarih, 2016/5435 esas, 2016/5204 karar sayılı ilamı ile karar verilmiştir.”

Hukukçular: Karar, mağdurların aleyhine

Hukukçular, davaya müdahil olmayı talep eden yüzlerce yaralının duruşmalara katılamayacağı için, kararın yaralıları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarını mağdur edeceğini belirtiyor.

İddianame 11 ay sonra hazırlandı

4 kişinin hayatını kaybettiği ve 400’ün üzerinde kişinin yaralandığı çifte bombalı saldırıyla ilgili iddianame 11 ay sonra, geçen Mayıs ayında hazırlanmıştı.

İddianame, Diyarbakır 5. Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, mahkeme, karşıt grupları karşı karşıya getireceği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’ndan davanın başka bir ile nakledilmesini talep etmişti.