Diyarbakır'da 5 Haziran HDP mitingi saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Diyarbakır’da 5 Haziran 2015’te HDP’nin seçim mitingine dönük bombalı saldırının üzerinden tam bir yıl geçti. 5 kişinin yaşamını yitirdiği yüzlerce kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı İstasyon Meydanı’ndaki trafo önünde bugün anma gerçekleştirildi.

Evrensel'in haberine göre, Patlamada yaşamını yitiren Necati Kurul’un ağabeyi Hayati Kurul yaptığı konuşmada, “Bazı gerçekleri artık hep birlikte görmeliyiz. Artık iş başa düştü. Bizler hep birlikte mücadele ettiğimiz sürece, tek vücut olduğumuz sürece inanıyorum ki bütün bu zorlukları aşacağız” dedi.

5 Haziran’da Diyarbakır’da HDP final mitinginde Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın sahneye çıkacağı anda bombalı saldırı olmuştu. Saat 17.55’teki patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş 400’ü aşkın kişi yaralanmıştı. Patlamanın ardından polis alana gaz bombası atmış, alandan çıkanlara da TOMA ile tazyikli su sıkmıştı. Yaralıları halk hastaneye yetiştirmişti. Katliamın 1. yılında HDP’liler ve çok sayıda insan patlamanın yaşandığı trafo önünde toplandı. Kırmızı karanfillerle gelenler hazırladıkları döviz ve fotoğrafları da trafoya astı.

“Sevgili Lisa uçmak için kanatlara ihtiyacın yok”

Patlamada yaralanan ve bacağını kaybeden sinemacı Lisa Çalan’ın fotoğrafları ve ayakkabıları da trafo önüne konuldu. Çalan için hazırlanmış fotoğraflarda, “Sevgili Lisa uçmak için kanatlara ihtiyacın yok” yazısı yer aldı. Mitinge katılan ve yakınlarının ölümüne tanıklık eden Barış Anneleri de ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü. Anmaya HDP Diyarbakır milletvekilleri, İdris Baluken, Çağlar Demirel, Nursel Aydoğan, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, HDP İl Eş Başkanları Cabbar Leygara, Gülşen Özer, DTK yöneticileri, patlamada yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı.

“Bombalı saldırılar devam ediyor”

İlk olarak konuşan MEYADER Eş Başkanı Ayşe Dicle, Bölge’de bombalı saldırıların halen devam ettiğini, Nusaybin, Cizre, Silopi ve daha birçok yerde yaşananların bu zihniyetten farksız olduğunu söyledi. Dicle, katliamı lanetleyerek, yaşananların son bulmasını istedi. Patlamada yaşamını yitiren Necati Kurul’un ağabeyi Hayati Kurul da, “7 Haziran seçimleri Türkiye ve Kürdistan’da bir milat olması gerekirken, haince, despotça ve alçakça bir saldırı yaşandı. Bizler 7 Haziran için umutluyduk. 2014 yılında Kobanê’nin düşmemesiyle birlikte birileri bu süreci işletmeye başlamıştı. Aradan geçen sürede de Suruç, Reyhanlı ve 10 Ekim Ankara Katliamı’na kadar gelen bir süreç yaşandı. Bu tür saldırıları biz çok gördük. Bizler bunlara karşı mücadele ederken batıdakiler adeta kapalı bir kutu. Bazı gerçekleri artık hep birlikte görmeliyiz. Artık iş başa düştü. Bizler hep birlikte mücadele ettiğimiz sürece, tek vücut olduğumuz sürece inanıyorum ki bütün bu zorlukları aşacağız” dedi.

“Demokratik çözüm talepleri ortadan kaldırılmak istendi”

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ise “Bundan tam 1 yıl önce bu meydanda halklarımızın ortak geleceğine yönelik yapılan kirli bir saldırı neticesinde beş canımızı yitirdik, 400’ün üzerinde canımız da ağır yaralandı. Patlamada yaşamını yitiren Ali Türkmen, Ramazan Yıldız, Necati Kurul, Şeyhmus Koşan, Civan Aslan bu ülkede demokratik siyasi çözümün umudunu yaşatmak üzere bu meydana gelmişlerdi. Bu ülkede eşitlik temelinde yeni bir yaşamın olabilirliğini bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna göstermek üzere bu meydandalardı. Yani ortak geleceğimizin parlamentoda geliştirilecek olan demokratik siyasi çözüm olması gerektiğinin mesajını vermek için bu alana gelmişlerdi. Ama maalesef bu son derece onurlu ve kutsal, insani talepler Saray ve AKP hükümetinin sorumluluğunda birtakım karanlık yapıların devreye girdiği bombalama eylemleriyle birlikte ortadan kaldırılmak istendi” diye konuştu.

“Kürtlere ve Türkiye halklarına mesaj verdiler”

Yeni bir sürecin başlangıcı olarak sırayla Suruç, Ankara ve daha birçok yerdeki patlamalarla Kürt halkına ve Türkiye halklarına bir mesaj verilmek istendiğini ifade eden Baluken, “Bugün hâlâ Saray ve AKP iktidarı İstasyon Meydanı’nda vermiş olduğu mesajı aynı şekilde sürdürmenin ısrarını ortaya koyuyor. Bir yıl önce burada bombaların patlamasına göz yumanlar Diyarbakır’da on binler, yüz binlerle kalıcı barış umuduna ya da demokratik çözüm beklentisine izin vermediler. Hâlâ yasakçı ve baskıcı zihniyetle kalıcı bir barışın buradan örülmemesi gerektiğinin adeta mesajını vermek istiyorlar. Biz bu yaklaşımı kınıyoruz” diye konuştu. Baluken’in konuşmasının ardından kitle trafoya karanfiller bıraktı.