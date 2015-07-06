Polisin hakkında 'yoklama kaçağı' tutanağı tutup serbest bıraktığı HDP mitingi bombacısı terör şüphelisiymiş!

HDP mitingine bombalı saldırının ardından tutuklanan IŞİD üyesi Orhan Gönder’in ‘terör nitelikli kayıp şahıs’ olarak arandığı ortaya çıktı. Saldırıdan iki gün önce kaldığı otele giden polislerin, Gönder’in ‘yoklama kaçağı’ olduğuna dair tutanak tuttuğu ortaya çıkmıştı. Diyarbakır polisi ihmalle suçlanıyor.

Diyarbakır’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 414 kişinin yaralandığı HDP mitingine bomba koymakla suçlanan Orhan Gönder (20), saldırının ardından Gaziantep’te yakalanırken, olayın detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

IŞİD’e katılımın yoğun olduğu Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’nde oturan bir kişi 6 Mayıs 2015’te Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bir e-posta göndererek kentte IŞİD üyelerinin olduğu yönünde ihbarda bulundu. Yazıda, “Sayın büyüğüm, ben size bir uyarıda bulunacağım. Bizim ilimizde bazı IŞİD’çiler var. Bizim mahalleden Orhan Gönder diye bir komşumuz da savaşmaya gitmiş. Annesi Hatice ile babası Mustafa, Orhan’ın yanına Suriye’ye, görmeye gitmiş. Bu işler bu kadar kolay mı oluyor? Biz mahallede tedirgin olduk. Hatta ben kendisine sordum, ‘Polis molis sana sormadı mı nereye gittiniz’ diye. Kendisi bana ‘Kimse bir şey sormadı’ dedi. Çocuklarımızı kandırıyorlar. Bize yardım edin” ifadeleri yer aldı.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, Orhan Gönder ile ilgili 8 Mayıs tarihini taşıyan tebligat, 12 Mayıs'ta aileye ulaştı.

Aileye tebligat gitti

İhbar üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü 12 Mayıs 2015’te Gönder’in ailesine bir tebligat yolladı. Tebligatta, Orhan Gönder’in Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014/8374 sayılı soruşturma kapsamında ‘terör nitelikli kayıp şahıs’ olarak değerlendirilip arandığı belirtildi. Tebligatta ayrıca aileden konuyla ilgili bilgi alınacağı, gelişmelerle ilgili kendilerine bilgi verileceği de vurgulandı. Tebligat üzerine aile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

Saldırıdan 2 gün önce

Aile, aradan 1 ay geçmeden oğullarının Diyarbakır’daki bombalı saldırı nedeniyle tutuklandığını öğrendi. Üstelik Gönder’in olaydan iki gün önce Diyarbakır’da bir otelde kaldığı, hakkında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutanak tutulduğu da ortaya çıktı. Olayın basına yansıması üzerine Diyarbakır Valiliği, Gönder’le ilgili UYAP ve MSB (ASAL) sorgulaması yapıldığını, ellerinde yasadışı bir eylem hazırlığında olduğuna dair bir tespitin olmadığını açıkladı. Adıyaman Emniyeti’ne göre Gönder ‘terör nitelikli kayıp şahıs’tı, Diyarbakır Emniyeti ise sadece askerlik yoklamasından tutanak tutup bırakmıştı.

Aranıyorsa neden bırakıldı

Anne Hatice Gönder’in anlatımlarına göre, ihbar mektubunun ardından mayıs ayında gidip ifade verdikleri Adıyaman Emniyeti’nden kendilerine oğullarıyla ilgili bir bilgi verilmedi. Anne, “İfademde Akçakale’ye gittiğimde ilk iş olarak Akçakale Emniyet Müdürlüğü’ne başvurduğumu söyledim. Oğlum bombalamadan iki gün önce Diyarbakır’da bir otelde yakalanmış. Hakkında sadece askerlikle ilgili işlem yapılmış. Madem oğlum aranıyor, neden iki gün önce serbest bırakıldı” dedi.

GBT’de olmaması normal

Emniyet yetkilileri şu bilgiyi verdi: “Bu nitelikte aranan şahıs henüz bir suç işlemediği için GBT’ye kaydı yapılmıyor. Dolayısıyla UYAP’a da bilgisi girmiyor. Ancak terör nitelikli aranan ve ailenin kayıp başvurusu yaptığı şahıslar emniyet kayıtlarına girer. Diyarbakır Emniyeti’nin, otelde asker kaçağı olarak nitelendirdiği şahısla ilgili hiçbir araştırma yapmadığı ve ihmali olduğu anlaşılıyor. Yapılsa şahsın terör nitelikli kayıp kişi olduğunu anlarlar.”