HDP mitingi saldırısının faili: Ailem Alevi, düğüne gitmem, Türkiye'deki imamın arkasında namaz kılmam

Diyarbakır’da HDP mitingine yapılan bombalı saldırı zanlısı Orhan.G.’nin, 25 Haziran 2014 tarihinde Adıyaman polisi tarafından ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Babasının, oğlunun hal ve hareketlerinden Suriye ’ye gideceği yönünde Adıyaman Emniyeti’ne yaptığı başvuru üzerine ifadesi alınan Orhan. G., “ Türkiye ’deki imamların arkasından namaz kılmadığını, haram olduğu için düğüne gitmediğini, cuma namazı kılmadığını, ailesinin Alevi olduğunu ve mezhepsel ayrılık yaşadığını” söyledi. Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, emniyetten savcılığa sevk edilen Orhan G. savcılıkça serbest bırakıldı ve 3 ay sonra İŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye geçti.

'İmamlar kuranı yanlış yorumluyor'

Oğlunun hal ve hareketlerinden şüphelenen baba M.G., kılık kıyafetini değiştirmesi ve İslam çay ocağında tanımadığı kişilerle bir araya gelmesi üzerine oğlunun Suriye’ye gideceğinden şüphelendi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne 2014 yılı Haziran ayı başında müracaat eden M.G. oğlunun mahalle caminin imamıyla tartışıp kavga ettiğini, cihattan bahsettiğini, cenazelere katılmadığını, İslam’ı savunmasına rağmen cami imamının arkasından namaz kılmadığını ve Cuma namazına katılmadığını belirterek oğlunun İŞİD’e katılmasından endişe ettiğini söyledi. Adıyaman Emniyeti, Orhan G.’nin 25 Haziran’da ifadesini aldı. Orhan G. ifadesinde, ‘’ben eskiden Kuran’ın emrettiği farzları yerine getirmediğimi düşünüyordum. Ancak yaklaşık bir senedir hayatımda değişiklikler oldu. Namaz kılmak, oruç tutmak, İslam’ın farzlarını yerine getirmeye başladım. Bu değişimimde herhangi bir kimsenin, bir cemaatin, grubun etkisi yoktur. Babamın bahsettiği gibi camiye giderim. Namazımı kılarım ancak imamların Kurandaki bazı ayetlerle ile ilgili yanlış yaptıklarını düşündüğümden arkalarında namaz kılmam. Cuma namazlarına gitmem’’ dedi.

‘Suriye’de fitne var’

Suriye’ye gitmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Orhan G. ifadesinde, “Benim evde Suriye’de yaşanan olaylardan ve cihattan bahsettiğim hususları doğru değildir. Basında çıkan haberlerle ilgili aile halkı ile yapmış olduğumuz muhabbetlerdir. Suriye’ye gitmek gibi bir fikrim yoktur. Suriye’de de fitne olduğunu düşünüyorum. Babamın bahsettiği gibi düğünlere haram olduğunu düşündüğüm için katılmam. Düğünlere katılmam gibi bir husus doğru değildir. Ben cenazelere katılırım” şeklinde devam etti.

Ailesini suçladı

Ailesinin ‘Alevi oldukları için’ namaz kılmadığını ve oruç tutmadığını söyleyen Orhan G. ifadesine şu şekilde devam etti:

“Benim ailem ile yaşamış olduğum ve babamın yukarıda bahsettiği hususlar ile ilgili yaşanan görüş ayrılıklarının mezhepsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü ailem Alevidir. Annem Alevi dedesi kızıdır. Ailem namaz kılmaz, ramazan ayında oruç tutmaz. Bu hususlardan dolayı benim Müslüman olmamın gerekliliğini yerine getirmemden dolayı, namaz kılmam ve oruç tutmamdan dolayı gizlemiş oldukları kaygılardır. Ben anneme ve babama namaz ve oruç hususunda karşı çıkıyorum.”

13 Ekim’de Suriye’ye gitti

İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen Orhan G. Savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 2014 Yılında Suriye’ye gidip geri gelen M.G.D. adlı bir gençle takılan Orhan G. 13 Ekim 2014 tarihinde M.G.D. ve üç arkadaşıyla birlikte Tel Abyad’a giderek IŞİD’e katıldı.

Gidişler 2013’te başladı

Adıyaman’dan yaklaşık 50 kişinin Suriye’ye gittiğini, bunlardan üçünün Suriye’de hayatını kaybettiğini, Suriye’ye giden gençlerden beşinin de Adıyaman’a geri döndüğü öğrenildi. Resmi rakamlara göre ise Adıyaman’dan 20 kişi cihatçı gruplara katılmış. İlk olarak 2013 yılında 11 kişinin cihatçı örgütlere katıldığı Adıyaman’da; 2014 yılında 6, 2015 yılında ise 3 kişi IŞİD ve Nusra gibi örgütlere katılmak için Suriye’ye gitmiş. 2013 yılında şehrin kenar mahallelerinde gizli yapılan örgütlemeler 2014 yılında şehir merkezinde açık bir şekilde yapılmaya başlanmış. IŞİD’e katılan gençlerin şehir merkezinde bulunan ‘İslam’ adlı çay ocağında örgütlendiği, ailelerin şikayeti üzerine üstü mescit olarak kullanılan çay ocağının iki kez polis tarafından basıldığı ve ruhsatsız olduğu için çay ocağının belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.