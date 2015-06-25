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'4 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır’daki saldırılarda polis araçlarının kameraları arızalıydı' iddiası

Olaylara müdahale eden araçların biri hariç 3'ünün il dışından geldiği öğrenildi

25 Haziran 2015 18:13

Diyarbakır’da Yeni İHYA DER Şube Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesinden sonra çıkan olaylara müdahale için görevlendirilen 4 zırhlı polis aracın güvenlik kameralarının arızalı olduğu öne sürüldü.

Diyarbakır’da 9 Haziran’da Şehitlik Semti’nde silahlı saldırıya uğrayan Aytaç Baran hayatını kaybetmiş, Baran’ın ölümünü gerekçe gösteren silahlı gruplar aynı semtte bulunan HDP’ye yakınlığıyla bilinen Özgür Yurttaş Derneği, Sisê Kıraathanesi ve bir evi basarak 3 kişiyi öldürmüştü.

Olayların büyümesi üzerine Şehitlik Semti’nde görevlendirilen ve Terörle Mücadele Şubesi’ne ait olduğu belirtilen 4 zırhlı polis aracının güvenlik kameralarının arızalı olduğu iddia edildi. Olaylara müdahale eden araçların biri hariç 3'ünün il dışından geldiği öğrenilirken, HDP mitinginde bomba patlamasının ardından da başta Mersin, Adana, Hatay ve Gümüşhane'den çok sayıda çevik kuvvet polisinin geçici görevle Diyarbakır'a getirildiği kaydedildi. Gelen çevik kuvvet polislerinin birçoğunun mesleğe yeni başlayan ve toplumsal olaylara müdahalede tecrübesiz oldukları, bu tecrübeyi kazanmaları için de Diyarbakır'a gönderildiği belirtildi.

Gazetecilerin dövülmesi sırasında zırhlı araçların olay yerinde olmasına rağmen saldırganlara müdahale etmediği ve bir süre olayları izledikleri iddia edildi. Devam eden soruşturma kapsamında olay yerindeki söz konusu zırhlı araçların güvenlik kamerasındaki görüntülerin incelenmek üzere istenmesinden sonra kameraların bozuk olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

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